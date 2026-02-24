Экс-премьер Норвегии пытался покончить с собой из-за связи с Эпштейном

|
Дарья Орлова
Политик экстренно госпитализирован еще 17 февраля, однако информация о случившемся появилась в публичном пространстве только сейчас.

Как экс-премьер Норвегии связан с Джеффри Эпштейном

Фото: www.globallookpress.com

iNyheter: экс-премьер Норвегии пытался покончить с собой из-за связи с Эпштейном

Бывший глава правительства Норвегии и экс-генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пытался покончить с собой после предъявления ему официальных обвинений в коррупции. Об этом сообщил портал iNyheter.

Согласно сведениям информационного ресурса, 75-летнего политика экстренно госпитализировали еще 17 февраля, однако информация о случившемся появилась в публичном пространстве только сейчас. Состояние высокопоставленного пациента врачи оценили как тяжелое, при этом точное местонахождение медицинского учреждения, где он проходит лечение, не разглашается в интересах безопасности и приватности.

Инцидент произошел спустя всего несколько дней после того, как правоохранительные органы официально инкриминировали Ягланду получение незаконных преимуществ.

Причиной пристального внимания следствия к фигуре заслуженного политика стали его тесные контакты с американским финансистом Джеффри Эпштейном. По версии стороны обвинения, в период с 2011 по 2018 год Ягланд и члены его семьи неоднократно пользовались недвижимостью финансиста, проживая в его элитных апартаментах в Париже и Нью-Йорке, а также на вилле во Флориде.

Более того, следствие располагает данными, что Эпштейн финансировал авиаперелеты родственников норвежского чиновника и даже выступал посредником при попытках Ягланда получить банковский кредит. В начале февраля текущего года полиция инициировала проверку, а Кабинет министров Совета Европы оперативно лишил бывшего генсека дипломатического иммунитета для проведения полноценных следственных действий.

