Женщина прислушалась к совету незнакомца и выиграла миллион долларов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Жительница США внезапно разбогатела, доверив выбор лотерейного билета сотруднику автозаправочной станции.

Женщина выиграла в лотерее миллион долларов

Фото: 5-tv.ru

UPI: женщина прислушалась к совету незнакомца и выиграла миллион долларов

В американском городе Уодсвуэт в штате Огайо местная жительница выиграла один миллион долларов в лотерею волею случая. Об этом сообщает UPI.

Инцидент произошел на одной из городских заправок, куда женщина заехала по делам и решила испытать удачу. Из-за возникших сомнений покупательница долго стояла у прилавка, выбирая между различными вариантами. Видя нерешительность клиентки, продавец порекомендовал ей приобрести билет мгновенной лотереи Extreme Millions Scratch-Off за 30 долларов.

Женщина сначала опасалась совершать такую дорогостоящую покупку и в шутку предположила, что супруг будет крайне недоволен ее тратами, однако все же послушала совета работника магазина. Удалив защитное покрытие, она обнаружила, что стала обладательницей огромного состояния.

Организаторы розыгрыша предложили победительнице два способа получения выигранных средств. Первый подразумевал выплату полной суммы в один миллион частями по 40 тысяч долларов ежегодно на протяжении четверти века. Второй вариант позволял забрать единовременный платеж в размере 500 тысяч долларов сразу.

Американка предпочла незамедлительную выплату, и после всех налоговых отчислений в ее распоряжении оказалось 366 250 долларов. Счастливица уже поделилась планами на будущее: она намерена приобрести пару новых автомобилей, а оставшиеся деньги сохранить в качестве сбережений.

