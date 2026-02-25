«Щемящее чувство ностальгии»: Прилучный назвал любимую сцену из советского кино

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 37 0

Актер рассказал, какие картины считает эталонными и почему они до сих пор вызывают сильные эмоции.

Любимые фильма Павла Прилучного

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Прилучный: фильм «Я шагаю по Москве» вызывает чувство ностальгии

Актер Павел Прилучный поделился списком любимых фильмов и сцен, которые произвели на него наибольшее впечатление. Среди них в беседе с порталом Газета.ру артист выделил картины «Москва слезам не верит» и «Офицеры».

По словам Прилучного, одной из самых запоминающихся сцен для него остается эпизод из фильма «Я шагаю по Москве» с велосипедистом под дождем. Актер отметил, что его привлекает «невероятная легкость и чистота» этого момента.

Вообще же, картина сейчас воспринимается им несколько иначе, нежели прежде.

«Если в юности это была просто история про приключения ребят в Москве, то сейчас это еще и щемящее чувство ностальгии по той ушедшей Москве. По тому ритму жизни, по улыбкам. С годами начинаешь ценить эту гениальную простоту Данелии, за которой стоит огромная любовь к городу и человеку», — отметил Прилучный.

Также артист признался, что финальная встреча героев в фильме «Офицеры» производит на него сильное эмоциональное впечатление.

«Здесь за одну минуту показана вся жизнь. Дружба, верность, разлука и снова встреча. Это настолько мощно сыграно, что ком к горлу подкатывает всегда», — признался актер.

Ранее Павел Прилучный откровенно рассказал про брак с Зепюр Брутян. Об этом сообщал 5-tv.ru.

