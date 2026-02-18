«Вообще не хотел жениться»: Прилучный откровенно рассказал про брак с Брутян

Павел Прилучный не хотел жениться на Зепюр Брутян

Актер Павел Прилучный не планировал снова связывать себя узами брака после расставания с первой супругой, актрисой Агатой Муцениеце. Об этом он рассказал в «Шоу Воли».

«Это мой второй брак, и, честно говоря, я вообще не хотел жениться снова», — подчеркнул артист, несмотря на присутствие в студии нынешней избранницы, актрисы Зепюр Брутян.

По признанию знаменитости, его отношение к официальному союзу изменилось только после глубокого знакомства с личными качествами и жизненными принципами будущей спутницы, которые он оценил еще во время совместной работы.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально расторгли отношения в 2020 году. Это событие сопровождалось публичными взаимными обвинениями в домашнем насилии и пагубных привычках, а позже — затяжными судебными разбирательствами по вопросам алиментов и опеки над детьми, Мией и Тимофеем.

С Зепюр актер познакомился на съемках ленты «В клетке». Отношения у них завязались весной 2022 года. Уже на четвертый день артист сделал предложение, которое Брутян поначалу приняла за шутку.

«Я уже тогда понял, как она общается с людьми и как будет вести себя дома. Я понял, какая женщина мне нужна», — вспоминает Прилучный.

Свадьба состоялась 25 августа 2022 года, а в апреле 2023-го у пары родился сын Микаэль. Сейчас Зепюр редко появляется на экранах, сосредоточившись на воспитании ребенка и поддержке мужа на съемочных площадках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.