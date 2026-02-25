Рэпер Гио Пика получил штраф за оскорбление полицейских

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 16 0

Суд нашел в его текстах признаки возбуждения ненависти и вражды, а также унижения человеческого достоинства.

За что оштрафовали рэпера Гио Пику

Фото: ВКонтакте/Гио Джиоев/giopika

Звезда криминального рэпа, исполнитель Гио Пика (настоящее имя — Георгий Джиоев) получил штраф на десять тысяч рублей за оскорбление сотрудников полиции. Музыкант, сыпящий в текстах неприкрытой бранью в адрес работников МВД и любящий остроязычную лирику, попал на пику своих же речитативов — городской суд Сыктывкара признал его виновным в возбуждении ненависти и вражды, а также в унижении человеческого достоинства.

Дело об административном правонарушении было возбуждено по материалам проверки со стороны прокуратуры Сыктывкара.

Песня, в которой Пика увлеченно унижает стражей порядка, была размещена в свободном доступе в соцсетях. Суд усмотрел «содержание в ней оскорбительной оценки группы лиц, объединенных по признаку «сотрудники правоохранительных органов».

Рэпер известен своей тюремной и бандитской лирикой — в частности, в одном из его самых популярных треков повествуется об известной колонии «Черный дельфин». Музыкант родом из Грузинской ССР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 


