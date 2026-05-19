Угрозы для жилых домов и жизни людей из-за пожара на складе в Подмосковье нет

Площадь возгорания в Дмитровском округе достигла порядка пяти тысяч квадратных метров.

Пожар в Дмитровском округе — что известно

Угрозы для жилых домов и населения в связи с пожаром на складском комплексе в селе Белый Раст Дмитровского муниципального округа Московской области не зафиксированы. Об этом сообщил глава округа Михаил Шувалов в своем Telegram-канале.

Площадь пожара на складского помещении составляет около пяти тысяч квадратных метров.

К тушению привлечены 50 человек личного состава и 17 единиц техники. Распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания.

По предварительным данным экстренных служб, пострадавших нет. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов сообщил, что ситуация находится на его личном контроле. По его словам, все службы действуют скоординированно, а информация о ходе ликвидации возгорания будет оперативно обновляться.

«Берегите себя и соблюдайте осторожность!» — добавил Шувалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о сильном пожаре, вспыхнувшем на складе с полимерной продукцией в Набережных Челнах.

