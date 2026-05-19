«Ландыши. Такая нежная любовь» стал лучшим онлайн-сериалом на премии АПКиТ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

Производством занимались «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета, «Всемирные Русские Студии» и Wink.

Почему сериал Ландыши. Такая нежная любовь стал лучшим

Фото: Кадр из сераила «Ландыши. Такая нежная любовь», реж.: Александр Карпиловский, 2024-...г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» стал победителем Национальной кинематографической премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в номинации «Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)».

Продюсерами проекта выступили Елизавета Сапронова, Никита Сапронов, Наталья Лазарева, Юрий Сапронов, Антон Володькин и Александр Косарим. Режиссером сериала стал Александр Карпиловский.

Производством занимались «Всемирные Русские Студии», Wink и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета. Посмотреть проект можно в онлайн-кинотеатре Wink.

Проект «Ландыши. Такая нежная любовь», как писал 5-tv.ru, также получили награду АПКиТ в номинации «Лучшая оригинальная музыка к сериалу». Премию проекту принесла работа музыкальных авторов Владимира Юстуса, Жени Трофимова и Ильи Аноприева.

Одной из заметных особенностей сериала стали песенные номера. Они помогли усилить драматическую линию и глубже раскрыть чувства героев. По сюжету главная героиня входит в группу «Ландыши», созданную женами военных.

Саундтреки к проекту написал певец и автор песен Женя Трофимов, лидер музыкального коллектива «Комната культуры».

Сериал вышел в 2025 году. Это музыкальное драмеди о любви молодого офицера из российской глубинки и дочери миллиардера, которая выросла в Лондоне. Герои принадлежат к разным мирам, но неожиданная встреча меняет их жизнь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
71.29
-1.06 82.79
-1.28
Венера включит денежный магнит: финансовый гороскоп для знаков зодиака на...

Последние новости

23:21
«Имеет право»: Догилева ответила на критику Меньшикова в сторону «Гамлета»
23:06
Угрозы для жилых домов и жизни людей из-за пожара на складе в Подмосковье нет
23:00
«Ландыши. Такая нежная любовь» стал лучшим онлайн-сериалом на премии АПКиТ
22:56
Житель Китая рассказал о судьбоносной встрече с Путиным в 2000 году
22:41
«Челюскин. Первые» стал лучшим онлайн-сериалом на Премии АПКиТ
22:33
«Единая Россия» подвела итоги реализации направления «Здоровая семья» в Подмосковье

Сейчас читают

Куба — это не Венесуэла: кубинская авантюра для США не будет легкой прогулкой
«Эльбрус» Пятого канала — лучший многосерийный фильм по версии АПКиТ
Десерт из почвы: школьники съели грязь, помогая голодающим
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео