«Мы поняли, что он не Марк»: как назвали сына Кирилла Туриченко

Сына солиста «Иванушек International» Кирилла Туриченко назвали Леоном

Жена солиста «Иванушек International» Кирилла Туриченко, Дарья, раскрыла подробности выбора имени для их новорожденного сына. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

Дарья рассказала, что имя для ребенка было придумано давно, во время путешествия за границу, однако супруги долгое время забывали о нем.

По словам жены певца, они с мужем изначально были уверены, что у них родится девочка. Однако после гендер-пати им пришлось не только изменить оформление детской, но и вновь обсудить мужские имена.

«Мы рассматривали много других имен, хотели созвучия с отчеством Кириллович. Выбрали несколько вариантов и решили, что окончательно определимся, когда увидим сыночка. Так и произошло, наша первая встреча расставила все по местам. Мы поняли, что он не Марк, не Мирон, не Марсель, а именно Леон! В общем, так и осталось имя, которое пришло в голову в красивом путешествии! Кроме того, это имя созвучно с именем моего старшего сына. Леон и Платон — два красивых греческих имени!» — отметила Дарья Туриченко.

Дарья также прокомментировала ситуацию, которая произошла с ее мужем по дороге на выписку. Кирилл Туриченко не успел вернуться из гастролей вовремя, и при этом прибыл в роддом без верхней одежды и документов.

Когда семья наконец встретилась, радости не было предела.

«Когда мы вышли и увидели встречающих нас друзей и семью, от радости хотелось плакать! И, конечно, я безумно была рада за Кирилла, потому что у него это все впервые. А какую красоту он нам приготовил дома: шары, украшения, цветы и подарки! Первые дни дома происходило в буквальном смысле знакомство с сыном!» — поделилась жена певца.

