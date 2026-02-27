Месяц Золотого Кролика: китайский гороскоп на март 2026 года

Месяц Золотого Кролика начинается 5 марта, а самые первые числа марта еще идет Стальной Тигр по китайскому календарю. Март обещает быть весьма насыщенным по звездам. Здесь и Лунное затмение, и «дни без богатства», и ретроградный Меркурий.

По характеру Золотой Кролик — знак, сосредоточенный на действиях. Он активен, рвется в бой, испытывает порой трудности с делегированием обязанностей, потому что может думать, что сам лучше со всем справится. Деятельный персонаж. Структура месяца располагает к транспортным авариям в путешествиях. Будьте осторожнее, соблюдайте все правила безопасности.

Гексаграмма месяца — 61-я, Срединное доверие

Образ гексаграммы — ветер над водоемом: поверхность волнуется, но глубина остается спокойной. Это символ устойчивости внутреннего ядра при внешней изменчивости. Найдите свою точку опоры, действуйте из состояния спокойствия. Тогда внешние обстоятельства начнут складываться в вашу пользу.

Для тех, кто родился в день воды Ян или воды Инь, наступает месяц благородного. События, которые будут происходить, обернутся вам на пользу, даже если поначалу будет казаться, что все плохо.

Те, кто родился в апреле, могут планировать медицинские процедуры, поскольку для вас март является месяцем благородного медика. Звезда, которая дает помощь в медицинских вопросах.

Лучшие и худшие даты марта

Хорошие даты (хорошо начинать проекты): 8, 10, 11, 14, 20, 23, 26 марта;

Плохие даты (желательно отдыхать, важные дела перенести): 4, 13, 22, 31 марта;

Дни болезней: (лучше не намечать визит к врачу): 4,6,9,17, 29 марта;

Дни «без богатства»: 31 марта и 1 апреля;

Лунное затмение ожидается 3 марта в 14:33 по Москве. Можно будет наблюдать в Приморском крае, на Камчатке, в Магаданской области, на Чукотке, Сахалине и в восточных районах Якутии;

Ретроградный Меркурий: с 26 февраля по 20 марта;

Равноденствие: 20 марта 15:45 — в этот день лучше ничего не планировать.

Здоровье

Март продолжает и обостряет тенденции февраля, поскольку выводит энергии дерева в пиковую фазу. Лучше всего просыпаться и ложиться спать раньше. Так организм сберегает больше энергии. Перегрузки истощают ци и ослабляют защитные силы организма.

В сезоне дерева рекомендуется акцентировать внимание на продуктах, которые поддерживают печень и способствуют плавному течению энергии.

В этом ключе основная рекомендация по питанию — зеленые овощи и листовая зелень, шпинат, капуста, брокколи, петрушка. Они дают детокс и укрепление организма.

Хороши цитрусовые, яблоки и груши — источник витаминов и антиоксидантов. Бобовые — чечевица и фасоль. Нежирное мясо и рыба. Злаки, имбирь и специи. В марте следует ограничить соленые продукты, жирную и тяжелую пищу, алкоголь и кофеин.

Если вы устали, находитесь в стрессе или просто нет аппетита, есть не следует. И обязательно сделайте 100 шагов после еды — это улучшает пищеварение.

Фэншуй

Худшими секторами месяца будут Восток, где оказывается пугающая звезда Желтая Пятерка и Юг, в котором складывается ядовитое сочетание звезды болезней, звезды финансовых потерь и прочих трудностей. Если не хотите получить подзатыльников от Вселенной, лучше держать Юг в тишине, спальное или рабочее место из этого угла лучше переместить.

Нейтральными будут Юго-Запад и Юго-Восток и Север. Позитивные секторы — это Северо-Восток и Запад. А вот на Северо-Западе оказывается звезда болезней года, поэтому, несмотря на хорошие звезды, если у вас будет активен Северо-Запад, есть риск получить проблемы со здоровьем.