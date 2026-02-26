В России предложили доплачивать студентам за учебу в родном регионе

Эфирная новость

Инициатива призвана повысить престиж образования «на местах».

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

В России готовят реформу, которая остановит отток молодежи из регионов. В Госдуме предложили доплачивать 30% к стипендии студентов, если они останутся учиться в родном городе.

Для этого необходимо проживать в регионе не менее трех лет до поступления в вуз. И учиться на «хорошо» и «отлично».

Не секрет, что сегодня многие выпускники школ стремятся переехать в Москву, Петербург и другие крупные города. Новая инициатива, по мнению ее авторов, повысит привлекательность образования в регионах и поможет избежать дефицита кадров.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

