Все снимал на телефон: студент поджег вагину возлюбленной

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Он также использовал стальную бутылку и глиняный горшок.

Девушку изнасиловали и подожгли вагину: подробности

Фото: www.globallookpress.com/Faisal Bashir

Express: студент поджег половые органы возлюбленной в обмен на обещание жениться

В индийском городе Гуруграм 19-летняя студентка факультета биотехнологий серьезно пострадала в результате жестокого нападения своего сожителя. Он поджег ее половые органы. Об этом сообщает Express.

Согласно материалам следствия, преступление произошло еще в середине февраля. Однако подробности инцидента стали известны только сейчас. Молодой человек по имени Шивам, с которым пострадавшая проживала совместно, облил интимные зоны девушки антисептиком и поджег.

Представители правоохранительных органов уточнили, что злоумышленник не просто совершил акт насилия, но и снимал происходящее на мобильный телефон. В настоящее время жертва находится под наблюдением врачей в одной из специализированных больниц Дели.

Отношения между молодыми людьми начались в сентябре 2025 года после знакомства в приложении для онлайн-свиданий. Спустя некоторое время они начали жить вместе. По словам потерпевшей, сожитель регулярно подвергал ее физическому насилию, склоняя к близости обещаниями жениться.

В день происшествия агрессор использовал бытовые предметы — стальную бутылку и глиняный горшок — для нанесения ударов, а также ранил девушку ножом. Спастись пострадавшей удалось лишь через два дня, когда она тайно воспользовалась телефоном нападавшего, чтобы связаться с матерью.

Сейчас полиция проводит масштабное расследование, вменяя мужчине статьи о жестоком обращении, нападении и совершении преступлений сексуального характера.

