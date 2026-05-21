Ливни и грозы после аномальной жары: Москву ждет резкая смена погоды

Жители столицы 20 мая стали свидетелями 130-летнего температурного рекорда, но скоро ситуация изменится.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Аномальная жара, охватившая Москву и регионы Центральной России в последние дни, простоит недолго и в ближайшее время сменится грозами, ливнями и даже градом. Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра России, в духоте жители столицы проживут до 22 мая — температура воздуха до этого момента будет превышать норму на 6-9 градусов и достигать отметок в 28-32 градуса выше нуля.
Затем ожидается похолодание. С 22 по 23 мая, по расчетам метеорологов, через территорию Центрального федерального округа с запада на восток будет перемещаться холодный атмосферный фронт циклона — его центр будет располагаться над северной частью Европейской территории России.
«При прохождении фронта ожидается комплекс метеорологических явлений: кратковременные дожди, местами ливни, в отдельных районах гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», — сказано в публикации.
В Москве и Подмосковье во второй половине дня 22 мая и ночью 23 мая местами пройдут ливни, возможны гроза и град, ветер усилится до 15–17 метров в секунду. В субботу, 23 мая, температура в Центральном округе понизится на 5–8°, первыми изменения почувствуют жители северо-западных областей. В Московской области и ближайших районах ночью столбик термометра опустится до плюс 8–13 градусов, а днем поднимется до 19–25 градусов.
На следующей неделе, начиная с 25 мая, температура продолжит понижаться. В столице и областных населенных пунктах ночью ожидаются те же 8-13 градусов выше нуля, а вот днем уже 16-21 градус. Местами вероятны кратковременные дожди.
Во вторник, 19 мая, на метеостанции ВДНХ был зафиксирован абсолютный максимум температуры — 30,3 градуса. Предыдущий рекорд специалисты отмечали в 1979 году, он составил 30,2 градуса. Также превышения наблюдались в Иваново, Владимире и Ярославле. Впереди еще пара жарких дней, которые могут отличиться новыми историческими максимумами. 20 мая в Москве побит 130-летний температурный рекорд (38,2 градуса) для этого дня.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно выбрать SPF-крем, необходимый каждому в весенне-летний период.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 21 мая
- Какой будет погода в июне 2026: многолетние наблюдения и народные приметы
- 20 мая
- Жара не отступает: какая погода будет в Москве 20 мая
- 19 мая
- Теплее, чем в Сочи: Петербург накрыла аномальная жара
- 19 мая
- Жара в Москве бьет рекорды: когда закончится погодное безумие
- 19 мая
- Город плавится: какая погода будет в Москве и Подмосковье 19 мая
- 19 мая
- «С ног на голову»: на европейскую часть России обрушилась африканская жара
- 18 мая
- Глобальное потепление уже наступило? Чем грозит Земле супер-Эль-Ниньо
- 18 мая
- В Москве из-за жары бесплатно раздают воду в метро и на вокзалах
- 18 мая
- Жара из Средней Азии: Москву ждет знойная неделя
- 18 мая
- Рекорд за 122 года: в Москве устраняют последствия сильного дождя с грозой
Читайте также
40%
Нашли ошибку?