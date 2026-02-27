Груз кредитной истории: россиянам станет сложнее взять заем из-за нововведений

Рита Цветкова
Госдума уже одобрила законопроект, который призван защитить должников от банкротства.

Россиянам станет сложнее взять заем из-за нового закона

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Депутат Аксаков предложил вносить долги перед госструктурами в кредитную историю

Долги по алиментам или коммунальным платежам помешают россиянам получить кредит в банке. Соответствующий законопроект, который обяжет Федеральную службу судебных приставов (ФССП) передавать сведения о должниках в Бюро кредитных историй (БКИ), уже одобрен депутатами Госдумы.

«Те граждане, у которых есть долги по разным своим обязательствам, в том числе перед государственными структурами, должны фигурировать в базе данных БКИ. Если у людей есть обязательства, то очевидно, что к ним должны внимательно относиться при оформлении кредитного договора», — отметил в интервью URA.RU председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, сложности часто возникают потому, что заемщики не рассчитывают свои силы, а банки не получают всех финансовых данных о них. Из-за отсутствия полной информации о долгах банк может одобрить кредит, а потом у него появятся трудности с возвратом.

Если же законопроект вступит в силу, финансовым организациям откроется больше данных о платежеспособности заемщиков, они и свои риски оценят, и клиента уберегут от непосильного кредита или банкротства. Приставы не будут уведомлять должника о передаче сведений в БКИ, но тот сможет их оспорить, в том числе в суде.

Как отметил Аксаков, алименты и другие долги имеют первостепенную важность, так как эти платежи могут идти на содержание детей, пожилых родителей, возмещение ущерба и прочие нужды. Конечно, неприятно получить отказ в кредитовании, но зато ситуация с долгами не усугубится и не придется отдавать все заработки на погашение.

Ранее 5-tv.ru учил финансовой грамотности и рассказывал, что нужно делать сразу после получения зарплаты.

