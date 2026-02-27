Оззи Осборна наградят посмертно на премии The BRIT Awards 2026

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Музыкальный мир готовится почтить память легендарного «Князя тьмы» престижной статуэткой.

За что посмертно наградят рокера Оззи Осборна

Фото: www.globallookpress.com/Andreas HÃ¼Bner

Daily Mail: Оззи Осборна наградят посмертно на премии The BRIT Awards

Рокер Оззи Осборн будет посмертно удостоен почетной награды за жизненные достижения на торжественной церемонии The BRIT Awards, которая запланирована на субботу, 28 февраля 2026 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Бывший лидер культовой группы Black Sabbath получит это признание за свое колоссальное и неповторимое влияние на глобальную музыкальную индустрию и культуру в целом. Организаторы подчеркивают, что творческий путь артиста оставил неизгладимый след в истории тяжелого рока.

Финальным аккордом праздничного вечера станет грандиозная рок-постановка, в которой примет участие знаменитый певец Робби Уильямс. Известно, что кандидатуру Уильямса одобрила лично вдова покойного рокера Шэрон Осборн. Робби связывали с семьей Оззи давние теплые отношения, кроме того, он всегда называл себя преданным почитателем таланта музыканта.

К перформансу также примкнут коллеги Осборна по сцене: гитарист-виртуоз Закк Уайлд, а также Адам Уэйкман, Роберт Трухильо и барабанщик Томми Клуфетос.

Знаменитый вокалист скончался 22 июля прошлого года в возрасте 76 лет. Жизнь артиста оборвалась в его собственном поместье, расположенном в графстве Бакингемшир. Причиной смерти медики назвали остановку сердца, вызванную острым инфарктом миокарда. Примечательно, что трагический уход Оззи Осборна произошел спустя всего три недели после того, как он в последний раз вышел на сцену вместе с участниками Black Sabbath на стадионе Villa Park в родном для него Бирмингеме.

