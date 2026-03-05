Путин поручил распространить кредитные каникулы на участников СВО

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 46 0

Соответствующее указание дано по итогам встречи с членами Совета по правам человека.

Кредитные каникулы для военных

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин поручил распространить кредитные каникулы на тех, кто отражал вторжение на территорию РФ в приграничье. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на распространение механизма „кредитных каникул“, предусмотренного для участников специальной военной операции, на лиц, выполняющих (выполнявших) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции», — говорится в документе.

По итогам заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека российский лидер также поручил Правительству РФ освободить от кредитных обязательств погибших военных на СВО или во время защиты территории России.

Соответствующие изменения должны быть внесены до 1 июля 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин поручил сохранить ежемесячные выплаты на ребенка многодетным семьям даже при незначительном превышении среднедушевого дохода над прожиточным минимумом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.80
0.19 90.75
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:18
Из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуировали 249 россиян
11:15
Мужчина нашел тела двух девочек в чемоданах во время прогулки с собакой
11:09
Война алгоритмов: Пентагон задействовал нейросети в операции против Ирана
10:57
Путин поручил ограничить езду на электровелосипедах по тротуарам
10:44
Любовь с первого клика: как мошенники через нейросети создают «мужчин мечты»
10:36
Аэропорт Геленджика открыл выделенные парковки для многодетных семей

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото