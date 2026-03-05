Путин поручил распространить кредитные каникулы на участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил распространить кредитные каникулы на тех, кто отражал вторжение на территорию РФ в приграничье. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на распространение механизма „кредитных каникул“, предусмотренного для участников специальной военной операции, на лиц, выполняющих (выполнявших) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции», — говорится в документе.

По итогам заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека российский лидер также поручил Правительству РФ освободить от кредитных обязательств погибших военных на СВО или во время защиты территории России.

Соответствующие изменения должны быть внесены до 1 июля 2026 года.

