Племянник Григорьева-Аполлонова даст концерт в Париже с билетами за €499

Немецкий русскоязычный блогер и певец Grey Wiese (настоящее имя — Сергей Григорьев-Аполлонов. — Прим. ред.) анонсировал сольный концерт в Париже с билетами почти по 500 евро (46 тысяч рублей. — Прим. ред.). В социальных сетях он выставил видео с первой репетиции с танцорами.

На видео команда артиста отрабатывала номера и сложные поддержки. Сам Сергей даже на репетиции выглядел весьма экстравагантно. На нем были высокие сапоги на каблуке**, черные матовые спортивные леггинсы или колготки, поверх — очень короткие джинсовые шорты с крупной золотой бляхой и черная бархатная водолазка. Длинные обесцвеченные волосы певец распустил.

Парижане уже могут приобрести билеты шоу Grey Wiese. Однако обойдется такое время препровождение недешево. За самые дорогие места зрители отдадут 499 евро или почти 46 тысяч рублей.

Сергей Григорьев-Аполлонов родился в Саратове. В начале 2000-х переехал в Германию. Там он изучал менеджмент и экономику, затем работал в фармацевтической компании. Позже бросил работу, начал записывать каверы на популярные песни и выкладывать их в интернет. В 2017 году вышел его первый оригинальный трек.

Grey Wiese — племянник известного российского певца, солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рэпер Элджей заработает более 120 миллионов на первом за долгое время концерте в России. Однако и потратит артист не мало. На масштабное шоу в Москве выделено 100 миллионов рублей.

*- принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** — Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

