ВОЗ зафиксировала более 900 случаев предполагаемой лихорадки Эбола

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 101 подтвержденном и более 900 предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эболой на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в социальной сети Х.

В публикации отмечается, что усилия по борьбе с эпидемией осложняются продолжающимися вооруженными конфликтами между повстанческими группами и проправительственными силами.

Уганде уже присвоен статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения.

Насилие и нестабильность в регионе, по мнению генерального директора, вынуждают людей, включая медиков и гуманитарных работников, покидать свои дома.

Это осложняет отслеживание контактов и раннее выявление заражений. Также мешает эффективному реагированию возрастающее недоверие среди населения.

Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Начальными симптомами заболевания являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле.

Далее могут возникнуть нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях наблюдаются внутренние и внешние кровотечения.

Кроме того, в ВОЗ отмечали, что заразиться вирусом можно от другого человека только при прямом контакте с кровью или биологическими жидкостями больного или умершего от Эболы или через предметы или поверхности, загрязненные биологическими жидкостями (такими как кровь, фекалии, рвота).

