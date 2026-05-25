ВОЗ зафиксировала более 900 случаев предполагаемой лихорадки Эбола

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 28 0

Насилие и нестабильность в Демократической Республике Конго вынуждают людей, включая медиков и гуманитарных работников, покидать свои дома.

Лихорадка Эбола в Конго: сколько ВОЗ зафиксировала случаев

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 101 подтвержденном и более 900 предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эболой на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в социальной сети Х.

В публикации отмечается, что усилия по борьбе с эпидемией осложняются продолжающимися вооруженными конфликтами между повстанческими группами и проправительственными силами.

Уганде уже присвоен статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения.

Насилие и нестабильность в регионе, по мнению генерального директора, вынуждают людей, включая медиков и гуманитарных работников, покидать свои дома.

Это осложняет отслеживание контактов и раннее выявление заражений. Также мешает эффективному реагированию возрастающее недоверие среди населения.

Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Начальными симптомами заболевания являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле.

Далее могут возникнуть нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях наблюдаются внутренние и внешние кровотечения.

Кроме того, в ВОЗ отмечали, что заразиться вирусом можно от другого человека только при прямом контакте с кровью или биологическими жидкостями больного или умершего от Эболы или через предметы или поверхности, загрязненные биологическими жидкостями (такими как кровь, фекалии, рвота).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Под влиянием Черной Луны: гороскоп для знаков зодиака на июнь 2026

Последние новости

2:16
Строительство отеля на Куршской косе угрожает 15 видам птиц из Красной книги
1:39
ВОЗ зафиксировала более 900 случаев предполагаемой лихорадки Эбола
1:02
«Победителей не судят»: Губерниев о разбитом вингером «Спартака» Кубке России
0:33
На Украине признали, что ПВО не смогла отразить удары российских ракет
0:04
В колледже Старобельска сообщили, что занятия будут возобновлены в онлайн-режиме
23:33
Спасатели МЧС ликвидировали пожар на рынке в Подмосковье

Сейчас читают

«Будет жить»: отец раненого мальчика-саксофониста из Петербурга о его состоянии
«Забирали шанс»: ВСУ атаками мешали спасению пострадавших в колледже в ЛНР
Двое суток после трагедии: последние новости об ударе по Старобельску
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео