Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2 на юге Москвы

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 23 0

Новое сооружение станет частью дополнительного участка Московского скоростного диаметра (МСД).

Путепровод через пути МЦД-2 на юге Москвы что известно

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В столице приступили к сложному этапу возведения пролетного строения путепровода через пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Он находится на границе районов Бирюлево Восточное и Царицыно. Об этом написал в своем канале в мессенджере MAX Сергей Собянин.

«Новое сооружение — часть проекта дополнительного участка МСД, сейчас он готов наполовину. Путепровод свяжет Липецкую улицу со скоростным диаметром», — уточнил мэр Москвы.

Работы ведутся непосредственно над железной дорогой. Специалисты используют метод надвижки: перемещают металлоконструкции пролетного строения над путями МЦД-2. Этот способ ускоряет процесс возведения и минимизирует влияние строительства на работу железнодорожного транспорта.

Полностью закончить надвижку пролетного строения планируют этой весной.

После открытия путепровода изменится схема движения городского транспорта по развязке Липецкой и Каспийской улиц. В итоге жители Бирюлева Восточного смогут быстрее добираться до станции метро «Царицыно».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

20:20
Путин провел встречу с Бастрыкиным. О чем рассказал президенту глава СК
20:00
Сон по расписанию: ученые вычислили идеальное время для отдыха
19:42
«Все мои предательсва»: новое шоу Лорак основано на ее личных переживаниях
19:24
Sky News: Великобритания собралась отправить авианосец на Ближний Восток
19:05
США официально признали правительство Венесуэлы
19:01
Совет экспертов Ирана соберется для выбора лидера в течение суток

Сейчас читают

«Это был сюрприз»: фанатка выбежала на сцену во время шоу Ани Лорак в Москве
«Могла свалиться в любой момент»: Ани Лорак поборола страх высоты ради нового шоу
Разница в 47 лет: как жили и одевались женщины в Иране до революции
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить