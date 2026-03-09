Су-34 поразил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Борис Сатаров
Удар наносился авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Су-34 поразил пункт управления дронами ВСУ

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и пункту управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр» по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Получив подтверждение от разведки об уничтожении цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

