САУ «Пион» уничтожила пункты управления дронами и дислокации ВСУ под Купянском

Расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок «Пион» 45-й артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожили пункты временной дислокации, пункты управления беспилотниками и живую силу ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив разведданные, орудийный расчет выдвинулся на позицию и нанес точные удары на большой дальности. Огонь велся осколочно-фугасными снарядами с дистанции до 30 километров. После выполнения задачи батарея сменила позицию, чтобы избежать ответного удара.

Передача изображения и координация действий велись через штатные средства связи. Военнослужащие отметили, что мощностей достаточно для видеотрансляций и оперативной передачи данных.

Командир отделения медицинского взвода группы эвакуации с позывным «Качаю» рассказал, что расчеты не работают со Starlink и Telegram, пользуясь только военным интернетом и средствами военной связи — проблем нет, все работает отлично.

Артиллеристы работают быстро: оставаться на позиции дольше — огромный риск. Снаряды весят 110 килограммов, подача в ствол автоматическая. «Пион» считается одной из самых мощных полевых артсистем в мире.

