Российская артиллерия уничтожила пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Расчеты 203-мм самоходных установок работают на дистанции до 30 километров.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
САУ «Пион» уничтожила пункты управления дронами и дислокации ВСУ под Купянском
Расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок «Пион» 45-й артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожили пункты временной дислокации, пункты управления беспилотниками и живую силу ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Получив разведданные, орудийный расчет выдвинулся на позицию и нанес точные удары на большой дальности. Огонь велся осколочно-фугасными снарядами с дистанции до 30 километров. После выполнения задачи батарея сменила позицию, чтобы избежать ответного удара.
Передача изображения и координация действий велись через штатные средства связи. Военнослужащие отметили, что мощностей достаточно для видеотрансляций и оперативной передачи данных.
Командир отделения медицинского взвода группы эвакуации с позывным «Качаю» рассказал, что расчеты не работают со Starlink и Telegram, пользуясь только военным интернетом и средствами военной связи — проблем нет, все работает отлично.
Артиллеристы работают быстро: оставаться на позиции дольше — огромный риск. Снаряды весят 110 килограммов, подача в ствол автоматическая. «Пион» считается одной из самых мощных полевых артсистем в мире.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 24 апр
- «Сдвинуть с мертвой точки»: Япония хочет возобновить диалог с Россией
- 24 апр
- «Орлан-10» обнаружил — «Мста-С» уничтожила. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 апр
- «Акация» уничтожила скопление техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 апр
- Армия России сбила 368 украинских БПЛА за сутки и уничтожила безэкипажный катер
- 22 апр
- Армия России поразила энергетические и транспортные объекты ВСУ
- 22 апр
- Российские снайперы прикрыли штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 апр
- Саперы группировки «Центр» разминируют Красноармейск. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 апр
- Не оставили шансов дронам боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 апр
- Расчет гаубиц Д-30 уничтожил «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 апр
- «Молнии» бьют ВСУ в Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
25%
Нашли ошибку?