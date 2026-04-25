Российская артиллерия уничтожила пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты 203-мм самоходных установок работают на дистанции до 30 километров.

САУ «Пион» уничтожила пункты управления дронами и дислокации ВСУ под Купянском

Расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок «Пион» 45-й артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожили пункты временной дислокации, пункты управления беспилотниками и живую силу ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив разведданные, орудийный расчет выдвинулся на позицию и нанес точные удары на большой дальности. Огонь велся осколочно-фугасными снарядами с дистанции до 30 километров. После выполнения задачи батарея сменила позицию, чтобы избежать ответного удара.

Передача изображения и координация действий велись через штатные средства связи. Военнослужащие отметили, что мощностей достаточно для видеотрансляций и оперативной передачи данных.

Командир отделения медицинского взвода группы эвакуации с позывным «Качаю» рассказал, что расчеты не работают со Starlink и Telegram, пользуясь только военным интернетом и средствами военной связи — проблем нет, все работает отлично.

Артиллеристы работают быстро: оставаться на позиции дольше — огромный риск. Снаряды весят 110 килограммов, подача в ствол автоматическая. «Пион» считается одной из самых мощных полевых артсистем в мире.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

