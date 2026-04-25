Российские военные сбили восемь дронов ВСУ над морем в Севастополе

Этой ночью дежурные средства ПВО РФ перехватили 127 украинских беспилотников над 14 регионами.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны РФ отразили атаку боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его информации, российские военные сбили восемь дронов над морем. Беспилотники перехватили в районе Северной стороны и мыса Херсоне. Гражданские объекты в городе не пострадали, уточнил Развожаев.
До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в ночь на 25 апреля наши военные уничтожили 127 украинских беспилотников над 14 регионами России. Дроны ВСУ были перехвачены, в том числе над Курской, Ростовской, Орловской, Астраханской и Волгоградской областями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский беспилотник врезался в жилой дом в Екатеринбурге. Из здания были эвакуированы 50 человек. В результате инцидента пострадали шесть человек. Одну женщину доставили в больницу. Остальные от госпитализации отказались. Погибших нет.
