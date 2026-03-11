Скандал в тюрьме: гламурная убийца устроила роскошный день рождения за решеткой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 20 0

Находясь в камере, женщина договаривается о рекламных контрактах.

Гламурная убийца устроила роскошный день рождения за решетко

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

NDTV: гламурная убийца устроила роскошный день рождения за решеткой

В Аргентине разгорелся скандал вокруг заключенной, которая в тюрьме устроила себе праздник с размахом. Об этом сообщает NDTV.

Как прошло торжество

В конце февраля осужденная за убийство женщина организовала для себя и сокамерниц настоящую вечеринку. Кадры празднования она выложила в социальные сети.

Помещение было украшено розовыми воздушными шарами, а на столе стоят разнообразные угощения. При этом, изменница сменила несколько нарядов за вечер.

Пользователи соцсетей возмутились вызывающим поведением преступницы, указав на несоответствие происходящего суровым условиям тюремного заключения.

Не первое нарушение режима

Женщина попала за решетку в 2014 году за убийство мужчины и попытку угона его автомобиля.

Изначально ее считали соучастницей, но позже выяснилось, что она принимала непосредственное участие в преступлении. Суд приговорил ее к 13 годам и четырем месяцам тюрьмы.

Также ранее, в августе 2025 года, женщина дала интервью журналистам с помощью мобильного телефона, использование которого заключенным строго запрещено.

Кроме того, гламурная убийца активно ведет страницы в соцсетях. При этом, администрация тюрьмы уверяет, что неоднократно изымала у нее гаджеты.

Реакция администрации и планы на будущее

После публикации видео с дня рождения общественное негодование достигло предела. В администрации исправительного учреждения провели очередной рейд и снова отобрали у женщины смартфон.

Женщина должна выйти на свободу в августе 2026 года. В одном из своих интервью она заявила, что уже получает предложения о работе. По словам преступницы, речь идет о рекламных контрактах и вакансиях в казино.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.74
-0.41 91.90
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:50
Четыре человека пострадали от падения двух беспилотников у аэропорта в Дубае
10:46
Самолет привлекут к поискам пропавших в подмосковном Звенигороде детей
10:38
Экстремальное преображение: как похудел Леня из «Ворониных»
10:34
ФСБ пресекла подрыв российской военной авиатехники украинским агентом
10:32
Скандал в тюрьме: гламурная убийца устроила роскошный день рождения за решеткой
10:16
«Беготня по штабам»: Плющенко прокомментировал уход Сарновских к Тутберидзе

Сейчас читают

В Литве боятся конфискации Минском фур, застрявших в Белоруссии с прошлой осени
Миллионы россиян ждет прибавка к пенсиям с 1 апреля: кто и сколько получит
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить