За песни «Ты не ангел» и «Поздний вечер» РАО требует с Глызина огромную сумму

Дарья Орлова
Эксклюзив

Артист уже не в первый раз попадает в поле зрения проверяющих органов.

За что РАО требует деньги с Глызина и сколько

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Российское авторское общество (РАО) подало в арбитражный суд Москвы исковое заявление против заслуженного артиста России Алексея Глызина на сумму 481 250 рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Документы поступили в судебную инстанцию 5 марта 2026 года, однако на данный момент иск еще не принят к производству. Согласно данным аналитического сервиса Rusprofile, претензии организации связаны с защитой прав авторов музыкальных произведений, которые использует певец в своей деятельности.

Это не первый случай, когда музыкант сталкивается с финансовыми требованиями со стороны данной организации. Ранее, в конце 2025 года, РАО уже смогло взыскать с исполнителя хитов «Ты не ангел» и «Поздний вечер» 170 тысяч рублей.

Если новый иск будет удовлетворен в полном объеме, общая сумма задолженности Глызина перед обществом превысит 660 тысяч рублей. Стоит отметить, что до декабря прошлого года у контролирующих органов не возникало серьезных претензий к артисту.

Творческий путь Алексея Глызина начался еще в 1980 году в составе коллектива «Веселые ребята», а в конце восьмидесятых он занялся сольной карьерой, создав группу «Ура».

Помимо эстрадной деятельности, певец активно занимается бизнесом в статусе индивидуального предпринимателя и выступает соучредителем нескольких компаний, специализирующихся на спорте и научных разработках.

2006 году указом президента Владимира Путина ему было присвоено почетное звание заслуженного артиста Российской Федерации.

