Негативный посыл: дело о пропаганде наркотиков рэпером Ганвестом передано в суд

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Ранее музыканта обвинили в том, что его песни оскорбляют человеческое достоинство.

Ганвеста обвиняют в пропаганде наркотиков

Дело о пропаганде наркотиков рэпером Ганвестом передано в суд

Дело рэпера Ганвеста (Руслан Гоминов. — Прим. ред.) о пропаганде наркотиков было передано в суд. Об этом сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

«В Невский районный суд Санкт-Петербурга поступило дело в отношении Руслана Гоминова о пропаганде наркотических средств с использованием интернета. Дело передано судье», — уточнила Лебедева.

Она добавила, что соответствующий посыл был замечен в лирике некоторых песен рэпера: «Никотин», «Бардак», «В неадеквате», «Ананасовый сироп», «На Рахате», «Кайфули», «Кодинг/шнейне», «Хулиган». А это является признаком административного правонарушения по статье «Распространение информации о наркотических средствах».

Дело было передано в суд 22 апреля. Дата заседания пока не назначена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Таганский суд Москвы назначил административный штраф в размере 95 тысяч рублей рэперу Ганвест, за содержание его трека «Вика любит ПЭПЭ». Музыкант был признан виновным в оскорблении человеческого достоинства и общественной нравственности.

