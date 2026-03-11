Мишустин освободил Андрея Цыганова от должности заместителя главы ФАС России

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Андрея Цыганова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте правительства.

В документе указано, что Цыганов освобождается от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию. В том же распоряжении Мишустин назначил Руслана Джалюкова на должность заместителя руководителя ФАС России.

Андрей Цыганов занимал пост заместителя руководителя антимонопольного ведомства с 2004 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин поручил ФАС усилить контроль за ценами на социально значимые товары. Премьер-министр подчеркнул необходимость непрерывного мониторинга цен на ключевые товары на российском рынке в ходе рабочей встречи с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским. Также Мишустин отметил важность жесткого контроля над ценообразованием на продукцию, важную для населения.

Помимо продовольственного сектора, антимонопольная служба должна уделить особое внимание сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ