Мишустин освободил Андрея Цыганова от должности заместителя главы ФАС России

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 41 0

На пост замруководителя ФАС назначен Руслан Джалюков.

Мишустин освободил Цыганова от должности замглавы ФАС России

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Андрея Цыганова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте правительства.

В документе указано, что Цыганов освобождается от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию. В том же распоряжении Мишустин назначил Руслана Джалюкова на должность заместителя руководителя ФАС России.

Андрей Цыганов занимал пост заместителя руководителя антимонопольного ведомства с 2004 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин поручил ФАС усилить контроль за ценами на социально значимые товары. Премьер-министр подчеркнул необходимость непрерывного мониторинга цен на ключевые товары на российском рынке в ходе рабочей встречи с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским. Также Мишустин отметил важность жесткого контроля над ценообразованием на продукцию, важную для населения.

Помимо продовольственного сектора, антимонопольная служба должна уделить особое внимание сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:06
Сладкая отрава: сколько сахара можно есть без вреда для здоровья
22:57
Иранские военные предсказали рост цен на нефть до 200 долларов за баррель
22:48
МИД РФ предупредил россиян о возможности отмены рейсов через Персидский залив
22:39
В России запретили изымать у многодетных семей земельные участки за долги
22:30
Силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника за шесть часов
22:19
Европа увеличила объемы импорта российского газа по «Турецкому потоку»

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
«Я упал на пол, все было в крови»: как Харви Вайнштейн выживает за решеткой
Мужчина забил до смерти подростка и выпил его кровь посреди дороги
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео