Мишустин освободил Андрея Цыганова от должности заместителя главы ФАС России

На пост замруководителя ФАС назначен Руслан Джалюков.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Андрея Цыганова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте правительства.
В документе указано, что Цыганов освобождается от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию. В том же распоряжении Мишустин назначил Руслана Джалюкова на должность заместителя руководителя ФАС России.
Андрей Цыганов занимал пост заместителя руководителя антимонопольного ведомства с 2004 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин поручил ФАС усилить контроль за ценами на социально значимые товары. Премьер-министр подчеркнул необходимость непрерывного мониторинга цен на ключевые товары на российском рынке в ходе рабочей встречи с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским. Также Мишустин отметил важность жесткого контроля над ценообразованием на продукцию, важную для населения.
Помимо продовольственного сектора, антимонопольная служба должна уделить особое внимание сфере жилищно-коммунального хозяйства.
