«Ждут часами»: во время выступления Трампа участник митинга упал в обморок

Участник митинга в Кентукки упал в обморок за спиной Трампа

Во время выступления президента США Дональда Трампа в штате Кентукки 11 марта один из участников митинга потерял сознание. Инцидент был запечатлен на видео.

Во время речи американского лидера одному из участников мероприятия стало плохо. Человек стоял в первом ряду за спиной Трампа. Когда участник мероприятия почувствовал себя плохо, он оперся на ограждение перед собой. Вскоре после этого его состояние ухудшилось, и человек упал в обморок.

Люди, находившиеся рядом, постарались привлечь внимание главы Белого дома. Когда Трамп понял, в чем дело, он позвал на помощь врачей, находившихся на мероприятии.

«Не спешите, не спешите. У нас полно времени. Это замечательные люди. Они так долго ждут, часами и часами», — сказал президент США.

К потерявшему сознание человеку оперативно подоспели медики. Что также было отмечено Трампом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужчина упал в обморок во время пресс-конференции с участием представителей фармацевтических компаний в Белом доме на глазах у Трампа.

Когда все бросились помогать человеку, которому стало плохо, президент США остался стоять посреди кабинета.

