«Ждут часами»: во время выступления Трампа участник митинга упал в обморок

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Президент США прервал свою речь и позвал на помощь врачей.

Человек упал в обморок на выступлении Трампа — видео

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Участник митинга в Кентукки упал в обморок за спиной Трампа

Во время выступления президента США Дональда Трампа в штате Кентукки 11 марта один из участников митинга потерял сознание. Инцидент был запечатлен на видео.

Во время речи американского лидера одному из участников мероприятия стало плохо. Человек стоял в первом ряду за спиной Трампа. Когда участник мероприятия почувствовал себя плохо, он оперся на ограждение перед собой. Вскоре после этого его состояние ухудшилось, и человек упал в обморок.

Люди, находившиеся рядом, постарались привлечь внимание главы Белого дома. Когда Трамп понял, в чем дело, он позвал на помощь врачей, находившихся на мероприятии.

«Не спешите, не спешите. У нас полно времени. Это замечательные люди. Они так долго ждут, часами и часами», — сказал президент США.

К потерявшему сознание человеку оперативно подоспели медики. Что также было отмечено Трампом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужчина упал в обморок во время пресс-конференции с участием представителей фармацевтических компаний в Белом доме на глазах у Трампа.

Когда все бросились помогать человеку, которому стало плохо, президент США остался стоять посреди кабинета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:07
«Давно к наркологу пора»: психиатр Шуров об угрозах Славы покончить с собой
9:58
За ночь 4%: стоимость нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель
9:50
Провели врачебный консилиум: Лерчек экстренно госпитализируют
9:42
Приговор исполнителям теракта в «Крокусе» и их пособникам будет оглашен 12 марта
9:39
Умер всемирно известный цирковой режиссер Валентин Гнеушев
9:24
Блокировка Telegram в России: что известно о сроках, причинах и последствиях

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Российская артиллерия разнесла позиции операторов дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео