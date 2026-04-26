Рассказал полиции: кто был целью стрелявшего на ужине с Трампом

Дарья Бруданова
В результате инцидента один из охранников был ранен.

Что рассказал стрелявший на ужине с Дональдом Трампом

CBS: стрелявший на ужине с Трампом признался в покушении на администрацию США

Мужчина, которого подозревают в стрельбе на ужине с журналистами, где присутствовал президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья, рассказал правоохранителям, кто на самом деле был его целью. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

«Коул Аллан, подозреваемый в стрельбе… после задержания заявил правоохранителям, что хотел стрелять в чиновников администрации Трампа», — сказано в публикации.

О том, кто конкретно был целью злоумышленника, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на мероприятии в отеле Washington Hilton в Вашингтоне произошла стрельба. В тот момент Дональд Трамп, его супруга Меланья, а также госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и другие политики находились внутри. После звуков выстрелов всех гостей эвакуировали из здания.

Позже выяснилось, что на пост охраны напал мужчина с дробовиком. Во время перестрелки он ранил одного из сотрудников. Скрыться с места происшествия нападавшему не удалось: его задержала полиция. По предварительным данным, стрельбу на ужине с Трампом устроил 31-летний учитель из Калифорнии. Правоохранители устанавливают его мотивы.

Последние новости

10:44
Младше на 14 лет: Стас Пьеха закрутил роман со своим стилистом Полиной
10:10
Зона отчуждения: каким будет Чернобыль в 2126 году и можно ли там будет жить
10:10
Рассказал полиции: кто был целью стрелявшего на ужине с Трампом
10:00
Редкое заболевание: бывшая гимнастка проснулась парализованной в приюте для бездомных
9:53
«Черная птица»: перед взрывом в небе над Чернобылем видели страшного монстра
9:29
Аномальные изменения: какое давление ожидается в Москве 26 и 27 апреля

Сейчас читают

Трамп заявил о слабой защите отеля, где произошла стрельба на ужине с его участием
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Восемь заповедей долголетия: врачи назвали принципы жизни до 100 лет

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео