Несправедливо осужденный? Смертника спасли за двое суток до казни

Дарья Орлова
Он провел в тюрьме 35 лет, но исполнения приговора так и не дождался.

В США губернатор штата Алабама Кей Айви заменила смертную казнь на пожизненное тюремное заключение для Чарльза Бертона за два дня до исполнения приговора. Об этом сообщает The Washington Post.

Осужденный находился в камере смертников с 1991 года, ему исполнилось 75 лет. Мужчину обвинили в соучастии в вооруженном налете на магазин автомобильных запчастей. Во время инцидента подельник Бертона, Деррик Дебрюс, застрелил сотрудника торговой точки Дугласа Бэттла.

Несмотря на то что Бертон в момент убийства уже вышел из здания, присяжные сочли обоих фигурантов достойными самого сурового наказания. Однако губернатор постановила, что теперь преступник проведет остаток дней за решеткой без возможности освобождения по условно-досрочному сценарию.

Защитник осужденного Мэтт Шульц признался, что за долгие десятилетия апелляций надежда на успех практически исчезла. Семья Бертона уже начала подготовку к траурным мероприятиям, а сам престарелый мужчина составлял завещание. Адвокат подчеркнул, что помилование стало настоящим чудом.

Интересно, что непосредственный убийца, Дебрюс, избежал казни еще в 2014 году из-за низкого качества работы юристов на процессе. За спасение Бертона ратовали не только активисты и бывшие присяжные, но и дочь погибшего продавца.

Девушка публично выражала недоумение по поводу необходимости уничтожения человека, который лично не лишал жизни ее отца. В свою очередь, местная прокуратура осталась недовольна гуманным жестом Айви, настаивая на том, что соучастник несет равную ответственность за смерть человека. Бертон выразил глубокую признательность губернатору за подаренную жизнь.

