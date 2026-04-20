Стрелком в Луизиане, убившим восемь детей, оказался ветеран армии США

Преступник, устроивший стрельбу в штате Луизиана и убивший восемь малолетних детей, опознан как 31-летний Шамар Элкинс, ветеран армии США. Об этом 19 апреля сообщает газета New York Post.

Издание отмечает, что за несколько часов до бойни Элкинс опубликовал фотографию себя с одной из своих дочерей. Жена стрелка ранее также выкладывала его снимок в военной форме, ожидая возвращения мужа со службы.

В ходе нападения погибли восемь человек, еще десять получили ранения. Семь из убитых были собственными детьми Элкинса. Первый звонок в полицию поступил после 6:00 утра по местному времени — сообщалось о семейной ссоре. Возраст жертв варьировался от нескольких месяцев до 14 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина, открывший стрельбу в Голосеевском районе Киева и ликвидированный при задержании, оказался бывшим военным. Стрелок ранее судился с Пенсионным фондом Украины, добиваясь пересмотра размера своей военной пенсии.

Трагедия произошла 18 апреля. Неизвестный открыл огонь по прохожим, убив шесть человек и ранив еще 15. Затем злоумышленник захватил заложников и оказал вооруженное сопротивление правоохранителям, но был ликвидирован.

