В Свердловской области двое мужчин убили юношу и принесли тело к дому его матери

В Свердловской области двое молодых людей жестоко убили 18-летнего жителя поселка Большой Исток. Об этом KP.RU сообщил источник.

По данным издания, вечером 3 марта злоумышленники встретили парня на улице и принялись его избивать. Почти 40 минут нападавшие наносили удары ногами по голове юноши — всего около 150 раз.

После расправы они сняли с потерпевшего куртку, дотащили тело до дома его матери и скрылись. Приехавшие медики констатировали смерть от черепно-мозговой травмы.

Как выяснилось позже, причиной убийства стал старый конфликт. Ранее погибший дал отпор одному из нападавших, и тот поставил его «на счетчик». Злоумышленник требовал выплатить ему пять тысяч рублей.

Когда парень отказался платить, обидчик позвал на помощь знакомого, чтобы «разобраться».

Мать погибшего рассказала, что ей показывали видео расправы над сыном. Отмечается, что погибший был единственным кормильцем в семье — его отец умер полтора года назад, а мать воспитывает еще троих младших детей.

Обоих подозреваемых объявили в федеральный розыск. Накануне, 12 марта, их задержали правоохранители.

Ход расследования взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Злоумышленники уже задержаны. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о взятии обоих под стражу.

