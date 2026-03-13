Путин, Мишустин и Лукашенко поздравили актрису Алферову с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Ирину Алферову с 75-летием. Телеграмма в адрес актрисы опубликована на сайте Кремля.

«Вы по праву пользуетесь признанием коллег и искренней любовью публики. Они высоко ценят Ваш талант, актерское мастерство, творческую самоотдачу. Желаю Вам здоровья, успехов и всего наилучшего», — говорится в тексте.

Поздравления в адрес актрисы направил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, будучи яркой и многогранной личностью, Алферова блестяще проявила свое дарование в театре и кино. Глава государства отметил, что ее творчество способствует укреплению дружбы двух стран.

Артистку также поздравил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что Алферова полюбилась зрителю с момента первого появления на экране. Председатель правительства добавил, что разнообразие ее амплуа и достоверная передача характера героинь помогли артистке достичь успехов.

Ирина Алферова сегодня отмечает свое 75-летие. Актриса прославилась благодаря роли Констанции Бонасье в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Всего она снялась в более чем 40 картинах.

