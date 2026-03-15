Настоящий детектив разворачивается вокруг российского газовоза Arctic Metagaz, который был атакован морскими дронами третьего марта в Средиземном море. Украина, которая в СМИ хвасталась успешной операцией спецслужб, отказалась брать на себя ответственность официально. В эти дни как раз проходит очередная сессия ИМО — Международной морской организации под эгидой ООН, и там, естественно, поднимался этот вопрос. Хотя обычно хвастается. И в том, что это была украинская спецоперация, — никаких сомнений.

Во-первых, они уже так делали: атаковали морскими дронами и в Черном море, и в Средиземном, причем примерно в том же районе.

Во-вторых, украинские сайты первыми выложили видео с горящим судном еще днем 3 марта, через несколько часов после атаки, когда наши моряки, чудом спасшиеся, обгоревшие, еще мотались в спасательном плоту по морю.

«Гуляет видео, как мы горим, как мы спасаемся. При этом никто не вызвал спасателей. И удивительно, что ролики появились еще до того, как нас спасли», — рассказывает член экипажа газовоза Arctic Metagaz.

Да и западные СМИ подхватили историю про атаку дронами сразу. Обратите внимание на время публикации — час дня. Наши моряки еще болтаются в море, а тут уже трубят победу.

Но украинские спецслужбы просчитались сразу в нескольких моментах.

Во-первых, они атаковали не какой-то там танкер с непонятным флагом, а наш русский газовоз под русским флагом, который шел из русского порта в Египет по официальному «белому контракту». Это первое. Второе: несмотря на двойной подрыв, команда успела покинуть судно, и все остались живы.

И они — живые свидетели того, что танкер атаковали дроны снаружи, что это не было взрывом или пожаром внутри корабля.

«Я видел за кормой в дыму судно или плавающий объект, который не был частью нашего судна. И это был объект, который въехал в нас», — продолжает рассказывать член экипажа газовоза Arctic Metagaz.

Ну и наконец, главный «прокол»: несмотря на чудовищные повреждения, газовоз остался на плаву. Очевидно, был расчет, что он утонет. Более того, западные СМИ, те же Euronews, уже подавали новость, что он затонул. Да и сложно представить, что судно, на борту которого более 100 тысяч кубометров сжиженного газа, уцелеет! Но так бывает. Сложно представить, на чем он держится.

И это особо ценная улика преступления. Какого? Предстоит разобраться: по всем международным законам — это пиратство. Наш Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

Другой вопрос, что эту улику могут уничтожить власти Мальты, например, под предлогом, что она мешает мореплаванию.

А дальше следует ответить еще на один вопрос: а кто помог украинцам выследить судно, которое шло в 120 милях от ливийского берега, откуда предположительно были запущены и управлялись дроны?

Вот одно издание уже отметило, что в день атаки турецкий разведчик кружил над районом.

