Путин: Россия продолжит модернизировать и развивать стратегические ядерные силы

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 16 0

Современное вооружение сможет обходить любые существующие преграды на своем пути.

Россия продолжит улучшать ядерные силы

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия намерена планомерно наращивать потенциал и проводить глубокую модернизацию своих стратегических ядерных сил. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что страна планирует сфокусироваться на производстве перспективных ракетных комплексов. Главной особенностью таких новинок станет их способность беспрепятственно преодолевать как действующие, так и проектируемые системы противоракетной обороны (ПВО).

Как подчеркнул российский лидер, огромную роль в этом процессе играет Московский институт теплотехники. Здесь были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Благодаря деятельности этого научного центра в государстве сформировалась уникальная школа ракетных систем, которая вносит фундаментальный вклад в обеспечение суверенитета и безопасности страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стратегическая межконтинентальная ракета «Сармат» может гарантированно поражать объекты на территории любого противника, в том числе, в условиях развитой противоракетной обороны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.79
-0.51 87.38
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:32
Несчастный случай? На популярном пляже обнаружили тела трех женщин
17:30
Путин: Россия продолжит модернизировать и развивать стратегические ядерные силы
17:12
Проверял оружие: пенсионер в Москве стрелял из винтовки по детской площадке
17:05
Снижение тестостерона: врач рассказала о вреде курения вейпов
16:57
Сиделка три года скрывала смерть пенсионерки, продолжая жить на ее деньги
16:49
Война за примата: женщина считает статую гориллы своим лучшим другом

Сейчас читают

Давление на Зеленского — «имитация Вашингтоном верности „духу Анкориджа“»
«Лесной аперитив» ударил в голову: пьяные олени бросаются под колеса машин
Задержание певицы Линды: из-за чего звезда 90-х оказалась на допросе
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео