«Последний улов»: несмотря на запрет и трагедии, петербуржцы выходят на тонкий лёд ради рыбалки

В Петербурге не осталось ни одного официального места для зимней рыбалки

В Петербурге не осталось ни одного официального места для зимней рыбалки. С сегодняшнего дня жителям запретили выходить абсолютно на любой лед. Это касается и Финского залива, а также рек и каналов. Но жителей северной столицы трудно остановить запретами и штрафами. Ведь даже риск погибнуть в ледяной воде их почему-то не пугает. Почему — выяснил корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев.

Погода расставляет ловушки для рыбаков. Хобби превращается в опасный аттракцион. Один неверный шаг может закончиться холодной водой и борьбой за жизнь. В Петербург и Ленобласть пришло тепло, а за ним — первые проталины. На Невской губе, несмотря на запрет, сегодня десятки рыбаков, которые желают собрать последний улов. Толщина льда их не пугает, и таяние тоже. Они убеждены, что провалиться под лед невозможно.

— Утонуть невозможно — ну нога может провалиться, вон там маленькая есть. А так в принципе абсолютно безопасно.

— А вы про запрет слышали?

— Все, у нас сегодня последний день.

Теплые одежда и крючок с приманкой — к рыбалке здесь готов каждый. Правда, о запрете многие слышали лишь краем уха. Михаил признается — о запрете читал в интернете, но не думал, что он распространяется и на акваторию Финского залива.

«На южную сторону я ходил две недели назад, там уже было не войти, сегодня с товарищем пришли сюда — лед вроде бы хороший. Ну вот, теперь последний раз предупредили — кончай рыбалка, спасибо», — рассказывает рыбак Михаил.

Чтобы предотвратить трагедии, на лед выходят инспекторы МЧС. Вместе с полицией они патрулируют водоемы.

«Мы еще раз им напомнили, что в связи с погодой выход на лед запрещен, рассказали и раздали профилактические памятки о том, что не стоит рисковать своей жизнью из-за нескольких штучек корюшки», — говорит начальник пожарной части (профилактической) Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по Кронштадтскому району Санкт-Петербурга» Елена Сахненко.

Спасатели напоминают: весенний лед особенно коварен. Снаружи он может казаться прочным, но внутри уже разрушается. Опасна даже небольшая трещина или проталина. А при такой погоде несколько минут в воде — это как минимум переохлаждение.

— А теперь срочно лечиться от воспаления легких!

Трагедии уже происходят. Несколько дней назад рыбак ушел на надувной лодке и не вернулся. На следующий день его тело обнаружили спасатели. А двое петербуржцев решили испытать лед реки Карповки — устроив на нем импровизированные танцы.

Потому спасатели предупреждают: ни улов, ни удачный кадр для соцсетей не стоят человеческой жизни.

