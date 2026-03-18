«Угроза для всего мира»: Волочкова об отмене выступлений балерины Захаровой

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Русская балетная школа всегда славилась своими сильными артистами.

Волочкова ответила на отмену выступлений балерины Захаровой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Волочкова: европейцы боятся высокого уровня профессионализма российских артистов

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала отмену выступлений примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой в Риме. Об этом она рассказала РИА Новости.

По ее мнению, это связано с тем, что европейцы боятся русских артистов, видя их высокий профессионализм. Это, в свою очередь, вызывает опасения у зарубежной аудитории и усиливает конкуренцию.

«Русские артисты балета, драматического искусства, спортсмены составляют угрозу для всего мира, потому что они обладают высоким уровнем профессионализма», — сказала балерина в разговоре с агентством.

Волочкова подчеркнула, что Светлана Захарова замечательная и признанная во всем мире балерина. При этом русская балетная школа всегда славилась своими сильными артистами.

Балерина добавила, что сама неоднократно представляла Россию на мировых сценах и сталкивалась с подобным отношением.

«Всегда боялись, всегда», — поделилась она.

Волочкова подчеркнула, что русским артистам нужно продолжать работу, несмотря на ограничения и мнения зарубежных коллег по цеху. Балерина призвала идти с гордо поднятой головой и сохранять профессиональную позицию.

В начале января музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления Светланы Захаровой из-за «международной напряженности». Это произошло после обращения посольства Украины в Италии.

Кроме того, балерина должна была выступать на большом гала-концерте звезд мирового балета Les Etoiles в Риме 20 и 21 марта. Организаторы мероприятия в Риме выразили сожаление из-за отмены двух выступлений примы Большого театра и дали понять, что это решение было вынужденным.

«Угроза для всего мира»: Волочкова об отмене выступлений балерины Захаровой

