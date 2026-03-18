Из медального зачета Паралимпиады на украинском канале вырезали Россию

Украинский спортивный телеканал «Суспільне» при демонстрации итогового медального зачета Паралимпийских игр проигнорировал присутствие сборной России в списке лидеров. Об этом сообщила Газета.ру.

В эфире представили таблицу, в которой после второй строчки, занятой атлетами из США, сразу следовала четвертая позиция, на которой расположилась Италия.

Третье место, которое по праву завоеванных наград принадлежит российским спортсменам, журналисты решили оставить пустым. Они вырезали упоминание о достижениях атлетов из финального рейтинга.

Также телеканал не показал, что на шестом месте расположилась Франция. Мотивы такого решения остаются не ясными.

При этом сама сборная Украины по итогам Паралимпиады закрепилась на седьмой строчке общего зачета, имея в активе 19 наград разного достоинства.

Успех российской команды стал по-настоящему историческим, так как в ее состав вошли всего шесть человек. Этим малым числом участников атлеты смогли завоевать 12 медалей, среди которых восемь оказались золотыми.

Подобная результативность позволила России по количеству наград высшей пробы обойти национальные команды Австрии, Канады, Франции и самой Украины, чей состав был значительно многочисленнее.

Решающий рывок совершили 15 марта: лыжник Иван Голубков взял второе золото, лыжница Анастасия Багиян стала трехкратной чемпионкой, а горнолыжник Алексей Бугаев выиграл золотую медаль в дополнение к двум бронзовым.

Решением Международного паралимпийского комитета (IPC) Паралимпийский комитет России в сентябре 2025 года восстановили в правах. Сборная России выступила на соревнованиях под национальным флагом и с гимном.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров назвал выступление отечественных паралимпийцев настоящим подвигом, учитывая колоссальное давление и беспрецедентно малый состав делегации.

