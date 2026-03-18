Зверское убийство женщины в Японии раскрыли спустя четверть века

В Японии смогли раскрыть загадочное убийство, которое произошло четверть века назад. В съемной квартире зверски расправились с молодой женщиной прямо на глазах у ее ребенка. Все это время глава семьи не трогал место преступления. Он надеялся что когда-нибудь новые технологии помогут следователям найти убийцу. Так и произошло. Подробности этой шокирующей истории, которая потрясла всю страну восходящего солнца, узнала корреспондент «Известий» Яна Налимова.

Вот уже 26 лет японец Сатору Такаба каждый месяц приносит арендную плату за скромную квартирку, которую давно мог снять другой жилец. Такаба здесь не живет, но знает наизусть каждый уголок. Он приходит, чтобы помнить и ждать. В этой самой комнате была зверски убита его жена. С ноября 1999 года здесь не изменилось ничего: ни расположение мебели, ни следы на полу.

«Под этой пластиковой пленкой кровь. Изначально думал, что это кровь Намико, поэтому хотел избавиться от нее. Но боялся, что вода потечет вниз и испортит нижележащие слои, поэтому решил ничего не предпринимать», — рассказывает Сатору Такаба.

Сатору Такаба обнаружил окровавленное тело жены, рядом с ней лежал их общий сын. Маму убивали на глазах двухлетнего мальчика. Это преступление потрясло всю Японию. В расследовании участвовали больше 100 тысяч полицейских. Они допросили каждого жителя дома. Но преступника так и не нашли.

«Оставил кровь, потому что предполагал появление запаха позднее. Теперь понимаю, что, поступив так, избежал проблем», — вспоминает Такаба.

У следствия были лишь скупые приметы. Предполагалось, что убийца — женщина среднего роста, с 37 размером ноги. Этого было недостаточно, дело легло на полку. Однако Сатору отказался сдаваться. Он сохранил личные вещи жены и страшные улики. За эти годы он потратил на аренду больше 11,5 миллиона рублей, а также расклеивал листовки и умолял найти убийцу.

«Инцидент произошел 13 ноября 1999 года, а 16-го и 17-го мы планировали вместе с родителями поехать в путешествие к озеру Бива. Но так получилось, что эта поездка так и не состоялась», — говорит он.

Спустя долгое время следователи решили возобновить расследование. Ключевую роль в раскрытии преступления сыграло то, что в квартире все осталось в том же состоянии, как и было в день убийства. Современные технологии, развития которых так ждал муж убитой, наконец позволили изучить ДНК крови и найти виновного. Как оказалось, убийца тоже был ранен и оставил кровь на полу. Главной подозреваемой стала Кумико Ясуфуку. Это бывшая одноклассница и близкая подруга Сатору. Как выяснилось, она была тайно в него влюблена. Спустя четверть века следователи приблизились к разгадке преступления.

«Когда сказали, что приведут преступника для осмотра места происшествия, и это действительно случилось, я почувствовал, что это к лучшему. Обычно здесь, кажется, находились военные инженеры. Здесь был диван, готовили еду», — вспоминает Такаба.

На допросе Кумико Ясуфуку призналась в убийстве и в мельчайших подробностях вспомнила события рокового дня. Она поссорилась с женой возлюбленного и нанесла ей 28 ударов ножом. А затем сбежала с места преступления. Все это время она продолжала общаться со вдовцом и даже подумать не могла, что ее когда-то схватят полицейские. Уже скоро ей должны огласить приговор. И не исключено, что он будет суровым. И вероятнее всего — пожизненным. Главной подозреваемой в этом году исполнится 71 год.

