Исторический максимум: госдолг США рекордно вырос

Мурад Устаров
Через пять лет он может достичь 140% ВВП.

Какой государственный долг у США

Госдолг США побил исторический максимум

Государственный долг США впервые превысил отметку в 39 триллионов долларов. Такие данные опубликовало Министерство финансов страны.

Как заявили в ведомстве, 17 марта объем показателя достиг 39,016 триллиона долларов, превысив значение предыдущего дня – 38,992 триллиона. В министерстве также добавили, что суверенная задолженность США преодолела планку в 38 триллионов долларов в октябре прошлого года.

Согласно февральскому отчету Международного валютного фонда (МВФ), к 2031 году американский госдолг может достичь 140% ВВП, что представляет серьезную угрозу для глобальной экономики.

Ранее американский президент Дональд Трамп призвал провести расследования расходования денежных средств, которые Вашингтон выделял киевскому режиму как помощь. Он также добавил, что происходящее на Украине не представляло угрозы для США.

Исторический максимум: госдолг США рекордно вырос
