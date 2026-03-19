Вышел трейлер «Человека-паука: Совершенно новый день»: что известно о фильме

Вышел трейлер фильма «Человека-паука: Совершенно новый день»

Кинокомпания Sony Entertainment представила трейлер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» — четвертой части франшизы с Томом Холландом в главной роли. Премьера в кинотеатрах назначена на 31 июля 2026 года.

Необычный маркетинговый ход

Релизу предшествовала уникальная маркетинговая кампания. Том Холланд записал фанатам в соцсетях видеообращение, где анонсировал, что фрагменты трейлера опубликуют через аккаунты «самых больших фанатов» по всему миру.

«Мы придумали что-то невероятно увлекательное к выходу трейлера. Мы получили столько любви и поддержки с самого начала создания этих фильмов. Без этого невероятного сообщества не было бы Человека-паука», — заявил Холланд.

Актер подчеркнул, что такая стратегия — способ выразить благодарность поклонникам за многолетнюю поддержку.

Фанаты по достоинству оценили креативный подход. Бразильский актер озвучивания Вирлей Контаифер, получивший двухсекундный фрагмент для публикации, признался, что это было «забавно и волнительно».

Бэлла Причард, косплей-блогер, назвала такую активность «гениальной». Она отметила, что вместо простого «сброса» трейлера создатели заставили аудиторию гадать и собирать пазл.

Сюжет: новая жизнь Человека-паука после забвения

События фильма разворачиваются спустя несколько лет после финала «Человека-паука: Нет пути домой» (2021), где Питер Паркер принял трудное решение. Он стер себя из памяти всех, кого он любил, чтобы спасти мир.

В трейлере зрители видят одинокого Питера Паркера, который пересматривает старые видео и фотографии Эм-Джей, которую сыграла Зендая.

Девушка, как и все остальные, не помнит главного героя. В одном из кадров Питер наблюдает за тем, как у Эм-Джей появился новый парень.

«Привет, меня зовут Питер Паркер. Ты меня не помнишь, но мы когда-то знали друг друга. Должно было случиться что-то плохое, и единственным способом это предотвратить было заставить всех забыть обо мне», — сказал герой закадровым голосом.

Проблемы Человека-паука посерьезнее личных

Помимо душевных терзаний, Питера ждут и более серьезные испытания. Его паучьи способности начали давать сбой. В одной из сцен он безуспешно пытался выпустить паутину и сорвался с крыши.

Паркер обратился за помощью к Брюсу Беннеру (Марк Руффало), который также не помнит его.

«Если ДНК мутирует, это может быть чрезвычайно опасно», — предупредил его ученый.

Голос за кадром объяснил, что у пауков бывает три жизненных цикла, и переход между ними делает их уязвимыми. Но тех, кто выживет, ждет своего рода перерождение.

Новые и старые враги

Главным антагонистом картины, вероятно, станет Мак Гарган, он же Скорпион, которого сыграл Майкл Мендо. Персонаж в первый и последний раз появлялся в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» (2017).

Также в трейлере засветился Джон Бернтал в роли Карателя. Кажется, герою придется сражаться с целым рядом противников.

Кто вернулся и кто появится впервые

Помимо Тома Холланда и Зендаи, к своим ролям вернулись Джейкоб Баталон (Нед), Джон Фавро (Хэппи Хоган) и Марк Руффало (Брюс Беннер/Халк).

Среди новичков — звезда сериала «Очень странные дела» Сэди Синк, чьего персонажа в трейлере не показали.

Это породило слухи, будто она может быть фигурой в капюшоне, мелькнувшей в кадре. Также в фильме появятся Лиза Колон-Заяс (сериал «Медведь») и Траммелл Тиллман (сериал «Разделение»).

Создатели «Человека-паук: Совершенно новый день»

Режиссерское кресло занял Дестин Дэниэл Креттон, известный по работе над «Шан-Чи и легенда десяти колец». Это первый фильм нынешней паучьей франшизы, который снял не Джон Уоттс, что знаменует серьезный творческий сдвиг.

Сценарий написали Крис Маккенна и Эрик Соммерс, работавшие над всей предыдущей трилогией. В обсуждении сюжета участвовал сам Том Холланд. Съемки завершились в декабре 2025 года.

Предыдущий фильм, «Человек-паук: Нет пути домой», собрал в мировом прокате более 1,9 миллиарда долларов.

