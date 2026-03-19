Пятнадцать лет после «арабской весны»: как удары НАТО сломали Ливию

Пятнадцать лет назад в кровавую войну втянули страну, которая, как и современный Иран, проводила независимую политику в своем регионе. Удары НАТО по Ливии оправдали «распространением демократии». И превратили страну в сырьевой придаток Запада. В зону бесконечных конфликтов, где отсутствуют централизованная власть.

Из процветающей африканской державы, какой она была при Муаммаре Каддафи, Ливия стала выжженной землей. Какие цели преследовал тогда альянс? И как это перекроило геополитическую карту региона и мира, расскажет корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

За 15 лет, прошедших после начала «спасительных» бомбардировок НАТО, Ливия так и не восстановила государственность и как единая страна не существует до сих пор. Раздробленная на части «серая зона», где нет единых законов, власти, социальных институтов и перманентная гражданская война всех против всех.

«После свержения Муамара Каддафи количество военизированных групп росло по экспоненте. Если в 2011 году их было около 20, то к 2014 году эксперты отмечали увеличение их числа до 600. Количество оружия на руках населения превратило военную силу в главный инструмент накопления капитала, в главный инструмент накопления власти», — рассказал заместитель декана восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов.

Сейчас в это уже трудно поверить, но до «арабской весны» Ливия была самой богатой страной Африки. Население небольшое — шесть миллионов, и доходов от нефти хватало всем. Высокие зарплаты, бензин почти даром, бесплатные коммунальные услуги и жилье для молодых семей — такого на континенте больше не было ни у кого.

«Ливийцы не знали, что такое расходы на жилье, что такое коммунальные платежи и так далее. Когда, скажем, там создавалась семья, женились молодые люди, им бесплатно давали, по нашим понятиям, огромную квартиру, четырехкомнатную и пятикомнатную квартиру в новых домах», — вспоминает дипломат, бывший посол России в Ливии Владимир Чамов.

Один из масштабных проектов Муаммара Каддафи, который должен был превратить Ливию в цветущий оазис, — проект «Великая рукотворная река». Он даже попал в Книгу рекордов Гиннеса. В пустыне Сахаре на большой глубине нашли огромные запасы пресной воды. По гигантским бетонным трубам эту воду направили в засушливые регионы. Но в ходе бомбардировок НАТО вся эта огромная ирригационная система вышла из строя и 15 лет деградирует.

«Наши действия направлены исключительно на защиту гражданского населения Ливии, и единство Европы в этом вопросе имеет ключевое значение», — заявлял президент Франции (2007–2012) Николя Саркози в марте 2011 года.

Один из главных инициаторов войны — Николя Саркози — позже будет осужден, когда выяснится, что его предвыборную кампанию финансировала Ливия. То есть у него были личные мотивы убрать свидетеля — Каддафи. А президент США Барак Обама делал вид, что переживает за простых людей. «Арабская весна», которая бушевала тогда в регионе, меньше всего ударила по Ливии. Протесты были, но не более того. А Обама заявил, что Каддафи готовит некую резню, и нужно ее срочно предотвратить бомбардировками.

«Некоторые государства, быть может, и способны закрывать глаза на творящиеся в других странах зверства. Соединенные Штаты Америки — другие. И я, как президент, отказываюсь ждать появления кадров резни и массовых захоронений, прежде чем принять меры», — говорил Барак Обама 28 марта 2011 года.

Предотвращая вымышленную резню, натовцы буквально вбомбили Ливию в средневековье. А ливийская нефть беспрепятственно вывозится из страны западными компаниями.

Один из главных мемов той войны — демонический смех госсекретаря Хиллари Клинтон, когда она сообщила журналистам о смерти Каддафи.

«Мы пришли. Мы увидели. Он мертв», — смеялась Хиллари Клинтон в 2011 году.

На самом деле Каддафи совершил самое страшное преступление с точки зрения Запада — он хотел отказаться в расчетах от доллара и создать панафриканскую валюту — золотой динар.

«Каддафи был одним из главных сторонников отказа от доллара и перехода к единой африканской валюте, обеспеченной золотом или другими ресурсами. Думаю, реальной целью было дестабилизировать обстановку, поставить в Ливии марионеточное правительство, получить доступ к нефти и остановить движение за дедолларизацию и ввести независимую валюту», — считает подполковник армии США в отставке Эрл Рассмусен.

Ну то есть все негласные цели операции достигнуты — дестабилизация есть, доступ к нефти тоже, про золотой динар больше никто не вспоминает. Ну а то, что страна вернулась в рабовладельческий строй — буквально, телекомпания CNN делала сюжет о рынке рабов в Ливии — это «цивилизованный» Запад мало волнует.

