Житель Липецкой области застрелил военного полицейского

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Мужчина уже задержан.

Кто застрелил военного полицейского под Липецком

В Чаплыгинском районе Липецкой области местный житель открыл огонь по сотрудникам военной полиции. В результате нападения один из правоохранителей погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

«По данным следствия, 19 марта 2026 года подозреваемый, вооруженный огнестрельным оружием, открыл огонь по прибывшим сотрудникам военной полиции. В результате происшествия один из полицейских получил смертельное ранение и скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Нападавшего оперативно задержали. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Специалисты устанавливают мотивы, которые толкнули мужчину на преступление.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 24 февраля рядом с Савеловским вокзалом молодой человек подорвал служебный автомобиль ДПС. В результате взрыва погиб 34-летний старший лейтенант полиции Денис Братущенко. У него остались жена и двое детей. Два других сотрудника полиции получили серьезные травмы: у одного из них диагностирован ушиб головного мозга, у другого — ожоги лица и контузия. В МВД заверили, что семьям офицеров будет предоставлена вся необходимая поддержка.

Последние новости

22:44
«Помогите!» — Мама с ребенком оказались в огненной ловушке из-за пожара в Москве
22:30
«Бабушкино горе»: Стас Пьеха про свой 25-летний путь в музыке
22:19
Скупать доллар и евро? Экономист рассказала о курсах валют на фоне войны в Иране
22:05
Пропал без следа и оказался на грани: школьник исчез и нашелся в реанимации
21:52
Засада во дворе: в Воронежской области зверски убили мать четверых детей
21:45
Сколько теперь платят инвалидам? Названы новые размеры пенсий

Сейчас читают

«Судьба так решила, я не отказался»: Зацепин раскрыл секрет долголетия
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей
Полмиллиарда наследнице: кому и что завещал Алексей Баталов
Все другой семье: старшая дочь Алексея Баталова впервые высказалась о наследстве

Интересные материалы

День весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео