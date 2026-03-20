Живые эффекты: у Лолиты вышел новый клип «Красная шапочка»

|
Сергей Добровинский 20 0

Режиссер намеренно создал видеоряд без использования ИИ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дизайнер Величко: новый клип Лолиты «Красная шапочка» специально создан без ИИ

Российская певица Лолита выпустила новый клип на песню «Красная шапочка». Его режиссером выступил знаменитый фотограф и дизайнер Даниил Величко.

Фото: Пресс-Служба Лолиты Милявской

По словам артиста, работа над клипом стала для него прежде всего творческим удовольствием — происходящее на съемочной площадке было настоящей магией.

«Это редкое состояние, когда вся команда получает искреннее наслаждение от процесса, а съемка превращается в чистое творческое удовольствие», — рассказал он.

Соавторы намеренно отошли от использования искусственного интеллекта — как отметил Величко, нейросеть может создать картинку, однако не передаст блеск и глубину в глазах человека.

Поэтому артисты решили сделать уклон в сторону живого кинематографа — за визуальную и эстетическую основу были взяты детские книги с объемными разворотами.

«Мне было интересно посмотреть на знакомую сказочную историю как на детскую сказку, увиденную глазами взрослого», — подчеркнул Величко.

Клип стал своеобразной отсылкой к миру классического кинематографа — к итальянскому кино и голливудским спецэффектам. Тогда в фильмах были живые трюки, режиссеры придумывали оригинальные, креативные эффекты наложения, а не использовали цифровые технологии.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.84
1.71 96.92
2.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

