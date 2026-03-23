«Офис Овечкина»: как легендарный хоккеист забивает свои голы

Кадры, которые обсуждает, без преувеличения, весь спортивный мир. В коллекции Александра Овечкина — новый рекорд. Он забил тысячную шайбу в НХЛ с учетом игр в плей-офф. Произошло это на 55-й минуте матча «Вашингтон Кэпитэлз» с «Колорадо Эвеланш». И теперь у нашего Александра Великого — новое состязание с легендарным Уэйном Гретски. Какое на этот раз — расскажет корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Кто бы из нас не хотел выполнять хорошо оплачиваемую работу лежа? А он может и не хотел, но так тоже пришлось. Это было только начало его карьеры в главной лиге мира. А теперь — тысяча чертей! — тысяча голов. Вот вам тысячный. Получите и распишитесь.

Да уймись уже, Овец! Так в хоккейном мире его нарекли еще когда он начинал свою феноменальную карьеру — а он все продолжает и продолжает. Никакое искусство невозможно без вдохновения. А то, что он творит, это и в самом деле искусство. И сохранять вдохновение столько лет — это тоже искусство.

Есть в хоккее такой, как сейчас говорят, мем — «офис». Ну типа я там стою и творю, что хочу. В НХЛ такой почести удостоились, по большому счету, только двое. Уэйн Гретцки, «офис» которого был за воротами, откуда он отдавал свои легендарные передачи партнерам. И вот теперь наш легендарный Овечкин.

«Офис Овечкина» — левый круг вбрасывания, плюс-минус метр туда-сюда. Отсюда он забросил большинство своих шайб. Это только кажется просто, но поди попади, даже в пустые ворота.

Коллеги со спортивного портала подсчитали, сколько шайб Овечкин забросил именно из своего «офиса». Страх и ужас. Но ведь не только оттуда он забивает.

«Конечно, это и дар, и самоутверждение себя как спортсмена. Он всегда работает, тренируется, отдается игре. И, как мы видим, даже забивая больше всех уже в мире, он радуется каждой шайбе, как будто это первая шайба его», — отметил чемпион мира по хоккею Максим Сушинский.

Когда тот самый Овечкин побил вечный рекорд того самого Гретцки по голам в регулярном чемпионате, тот специально приехал, чтобы похлопать. Легенды — они такие.

«Интересно, что по обе стороны океана этому рекорду уделили максимум возможного внимания. Для меня, например, очень важно, как много звезд из разных видов спорта поздравили Овечкина. И звезды баскетбола — Майкл Джордан, Леброн Джеймс, звезды тенниса — Новак Джокович, Роджер Федерер», — рассказал обозреватель «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер.

Теперь новый рубеж, и такое ощущение, что — уже не Овец, а Александр Михайлович — на этом не успокоится. Его первый тренер так вообще уверен.

«Я не хотел бы, чтобы он останавливался. Если будет здоровье, если будет желание играть, я думаю, Александр нас еще порадует и хорошей игрой, и забитыми шайбами», — считает первый тренер Овечкина Владимир Семенов.

Вот и хорошо. Как говорится, дай бог без травм.

