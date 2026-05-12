Йод и макароны: чем запастись на случай новой пандемии

Элина Битюцкая
Обязательно следует позаботиться о еде и собрать полную аптечку на случай длительной изоляции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Россиянам стоит заранее подготовить базовый набор продуктов и медикаментов на случай, если вновь потребуется неделями оставаться дома без доступа к магазинам. Об этом Life.ru рассказал инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин.

По его словам, в первую очередь пригодятся продукты длительного хранения, проверенные в походных условиях: сухие крупы, макароны, мука, растительное масло, соль, сахар, чай, кофе, а также мясные, овощные и фруктовые консервы.

«В ситуациях, когда нужно длительное время находиться дома, например, в пандемию, и, возможно, без электричества — то есть холодильник не работает, — тогда подойдут все продукты длительного хранения. Это сухие крупы, макароны, мука, растительное масло, соль, сахар, чай, кофе и тому подобное. По сути, можно ориентироваться на набор для похода: все, что не портится и не сгниет», — пояснил он.

Алешкин рекомендовал внимательнее отнестись к рыбным консервам, поскольку при жаре они портятся быстрее, а также обязательно купить витамины в таблетках на случай отсутствия свежих овощей и фруктов.

Отдельное внимание специалист уделил воде. На одного человека в месяц требуется примерно 100 литров — это около двадцати пятилитровых бутылок. Хранить запас нужно в темном месте в герметичной таре. Для обеззараживания сомнительной жидкости инструктор посоветовал держать под рукой марганцовку или йод, например, из расчета одна капля на литр воды с последующим отстаиванием 15 минут.

Кроме того, эксперт призвал собрать широкую аптечку, а не ограничиваться только обезболивающим: антибиотики, капли, жаропонижающие и антигистаминные препараты. В загородных условиях не лишними будут генератор и спутниковый телефон.

