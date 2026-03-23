Теряют мотивацию: с какого возраста стоит отдавать ребенка в школу

Психолог Резенова: не стоит отдавать ребенка в школу, если ему меньше семи лет

Родителям не стоит торопиться с записью ребенка в школу, если ему еще нет семи лет. В этом возрасте дети часто не готовы выдерживать школьный темп и нагрузки. Об этом предупредила детский и подростковый психолог Надежда Резенова в беседе с «Москва 24».

По словам специалиста, шестилетние первоклассники на фоне более старших одноклассников быстрее устают и хуже усваивают материал. Из-за этого они теряют мотивацию к учебе.

Разница в год-полтора в младшем школьном возрасте имеет колоссальное значение: то, что одному дается легко, для другого может стать непосильным испытанием.

Перед тем как принимать решение о зачислении, родителям стоит объективно оценить готовность ребенка.

Психолог советует обратить внимание на несколько ключевых моментов: способен ли дошкольник усидеть на месте и сосредоточенно заниматься хотя бы десять минут, умеет ли он следовать инструкциям, готов ли взаимодействовать с другими детьми и взрослыми в новой обстановке.

Развивать внимание, логическое мышление, память и воображение Резенова рекомендует не за партой, а в повседневной жизни.

«Достаточно время от времени в процессе повседневных дел подкидывать небольшие задачки. Например, по дороге в детский сад можно задавать вопросы: „Какое сегодня время года?“, „Почему ты решил, что весна?“, „А что наступит потом?“ и так далее», — пояснила специалист.

Педагогическая практика показывает, что дети, пришедшие в школу после семи лет, как правило, более уверены в себе, легче адаптируются и показывают более высокие результаты в средней школе.

Психолог также напоминает, что отсрочка на год — не повод для беспокойства. Время, проведенное в спокойной игровой среде или подготовительной группе детского сада, может дать ребенку гораздо больше для развития, чем преждевременное начало учебы, сопровождающееся стрессом и неудачами.

