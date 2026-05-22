Гормональный шторм: психолог рассказала о причинах агрессии у подростков

Специалист объяснила, как родителям сохранить контакт с ребенком в период пубертата и почему не стоит принимать грубость на свой счет.
Фото: www.globallookpress.com/http://imagebroker.com/#/search//Sonja Krebs
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Психолог Мясникова: подросткам сложно контролировать агрессию из-за гормонов
Обуздать эмоции в период взросления подросткам мешает масштабная перестройка организма и серьезные изменения в работе мозга. Об этом в беседе с aif.ru рассказала семейный психолог Мария Мясникова.
Эксперт подчеркивает, что начиная с 11–12 лет в теле ребенка запускается мощный гормональный процесс: уровень тестостерона у мальчиков и эстрогена у девочек возрастает в десятки раз, что провоцирует бурные реакции даже на пустяковые поводы.
Для родителей этот этап становится настоящим испытанием, так как подросток физически не всегда способен контролировать гнев из-за особенностей развития префронтальной коры мозга.
Психолог Мария Мясникова отметила, что в это время детям жизненно необходимы сильные эмоции, и если они не найдут их в спорте, играх или волонтерстве, то могут прийти к деструктивным увлечениям. Специалист советует не вступать в ответную агрессию и выстраивать четкие границы в вопросах безопасности, при этом давая больше свободы в выборе имиджа или хобби.
«Подростковый бунт — это не конец любви. Это ее проверка. Ребенок отделяется, чтобы стать собой. И ему страшно. И больно. <…> Выдержите этот период без унижений, обид и разрыва отношений. И вы получите взрослого человека, который будет вам благодарен», — подытожила Мясникова.
Она также напомнила, что важно не навязывать личные беседы, а просто быть рядом и давать подростку право на собственные ошибки, оказывая поддержку без упреков.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
51%
Нашли ошибку?