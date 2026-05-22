Гормональный шторм: психолог рассказала о причинах агрессии у подростков

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 23 0

Специалист объяснила, как родителям сохранить контакт с ребенком в период пубертата и почему не стоит принимать грубость на свой счет.

Почему подростки бывают агрессивными

Фото: www.globallookpress.com/http://imagebroker.com/#/search//Sonja Krebs

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Мясникова: подросткам сложно контролировать агрессию из-за гормонов

Обуздать эмоции в период взросления подросткам мешает масштабная перестройка организма и серьезные изменения в работе мозга. Об этом в беседе с aif.ru рассказала семейный психолог Мария Мясникова.

Эксперт подчеркивает, что начиная с 11–12 лет в теле ребенка запускается мощный гормональный процесс: уровень тестостерона у мальчиков и эстрогена у девочек возрастает в десятки раз, что провоцирует бурные реакции даже на пустяковые поводы.

Для родителей этот этап становится настоящим испытанием, так как подросток физически не всегда способен контролировать гнев из-за особенностей развития префронтальной коры мозга.

Психолог Мария Мясникова отметила, что в это время детям жизненно необходимы сильные эмоции, и если они не найдут их в спорте, играх или волонтерстве, то могут прийти к деструктивным увлечениям. Специалист советует не вступать в ответную агрессию и выстраивать четкие границы в вопросах безопасности, при этом давая больше свободы в выборе имиджа или хобби.

«Подростковый бунт — это не конец любви. Это ее проверка. Ребенок отделяется, чтобы стать собой. И ему страшно. И больно. <…> Выдержите этот период без унижений, обид и разрыва отношений. И вы получите взрослого человека, который будет вам благодарен», — подытожила Мясникова.

Она также напомнила, что важно не навязывать личные беседы, а просто быть рядом и давать подростку право на собственные ошибки, оказывая поддержку без упреков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Месяц Деревянной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2026 года

Последние новости

21:30
От выбора до распоряжения деньгами: как привить ребенку самостоятельность
21:15
Друг превратился в хищника: собака съела ногу хозяина и обглодала его лицо
21:10
Путин обсудил с членами Совбеза атаку ВСУ на колледж в ЛНР
21:00
В летнем сезоне «Московского долголетия» открылось направление лесотерапии
20:45
Смертельный десерт: семья съела арбуз с крысиным ядом
20:36
В ЛНР ввели режим ЧС после удара ВСУ по колледжу в Старобельске

Сейчас читают

Безопасность в автомобиле: советы эксперта для защиты детей от жары
Битва за прохладу: как спастись от аномального летнего зноя
В России потребовали реакции ООН и ОБСЕ на атаку по колледжу в Старобельске
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео