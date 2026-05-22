Гормональный шторм: психолог рассказала о причинах агрессии у подростков

Психолог Мясникова: подросткам сложно контролировать агрессию из-за гормонов

Обуздать эмоции в период взросления подросткам мешает масштабная перестройка организма и серьезные изменения в работе мозга. Об этом в беседе с aif.ru рассказала семейный психолог Мария Мясникова.

Эксперт подчеркивает, что начиная с 11–12 лет в теле ребенка запускается мощный гормональный процесс: уровень тестостерона у мальчиков и эстрогена у девочек возрастает в десятки раз, что провоцирует бурные реакции даже на пустяковые поводы.

Для родителей этот этап становится настоящим испытанием, так как подросток физически не всегда способен контролировать гнев из-за особенностей развития префронтальной коры мозга.

Психолог Мария Мясникова отметила, что в это время детям жизненно необходимы сильные эмоции, и если они не найдут их в спорте, играх или волонтерстве, то могут прийти к деструктивным увлечениям. Специалист советует не вступать в ответную агрессию и выстраивать четкие границы в вопросах безопасности, при этом давая больше свободы в выборе имиджа или хобби.

«Подростковый бунт — это не конец любви. Это ее проверка. Ребенок отделяется, чтобы стать собой. И ему страшно. И больно. <…> Выдержите этот период без унижений, обид и разрыва отношений. И вы получите взрослого человека, который будет вам благодарен», — подытожила Мясникова.

Она также напомнила, что важно не навязывать личные беседы, а просто быть рядом и давать подростку право на собственные ошибки, оказывая поддержку без упреков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.