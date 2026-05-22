Сдвиг мотивации: стоит ли платить ребенку за хорошие оценки

Психолог Барбат: вознаграждение за хорошие оценки плохо влияет на учебу ребенка

Многие родители думают, что материальное вознаграждение за хорошие оценки повышает успеваемость ребенка и учит его связи «труд-вознаграждение». Однако у такой практики есть множество рисков. О них специально для 5-tv.ru рассказала психолог Ирина Барбат.

По словам эксперта, в таком случае детей больше интересуют не знания, а деньги, которые они получат за положительные отметки. Она отметила, что внутренняя мотивация ребенка, где учеба ради интереса, сменится на внешнюю, где он ждет, чтобы ему заплатили.

Специалист заявила, что при отсутствии вознаграждения ребенок быстро утратит свой интерес к учебе. У него формируется установка «делать что-то только за вознаграждение», а потом и вовсе начнет просить больше денег, что будет мешать развитию ответственности и самостоятельности.

Кроме того, психолог подчеркнула, что стремление получить награду заставляет ребенка фокусироваться исключительно на результате.

«Ребенок меньше экспериментирует и ищет нестандартные решения. Его цель — не понять материал, а получить награду», — уточнила она.

Барбат считает, что неудачи приведут к появлению сильного стресса у ребенка, из-за чего он начнет избегать сложных задач в будущем.

«Вместо денег психологи рекомендуют поддерживать внутреннюю мотивацию. Вот эффективные способы — вербальное признание. Хвалите ребенка за усилие, а не только за результат. «Я вижу, сколько ты старался». «Это впечатляет». «Ты так хорошо разобрался в этой теме, я горжусь тобой», — сообщила специалист.

Врач также советует в качестве поощрения проводить время вместе. Это могут быть походы в кино и парки аттракционов, запись на кружок или поездка в научный музей или зоопарк. Можно разрешить ребенку ложиться на час позже или самому планировать день. Подойдет и вручение символических наград в виде медали за упорство в учебе, установка доски почета с достижениями или фотоальбом успехов. А в конце года семья может обсудить успехи и выстроить планы на потом.

Барбат назвала плату за оценки стратегией, которая даст лишь краткосрочный эффект и снизит мотивацию у ребенка.

«Лучший подход — создать атмосферу поддержки, отмечать усилия ребенка и связывать достижения с положительными. Так вы поможете вырастить любознательную и самостоятельную личность, которая умеет ставить цели и радоваться успехом», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как научить ребенка не бояться плохих отметок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС