Ученые раскрыли катастрофические последствия глобального ядерного конфликта

Daily Mail: последствия ядерной войны окажутся гораздо страшнее самих взрывов

Масштабная ядерная война приведет к последствиям, которые окажутся гораздо страшнее самих взрывов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Согласно результатам многолетних исследований, даже локальный конфликт способен уничтожить озоновый слой, спровоцировать массовые эпидемии и вызвать «ядерную зиму».

Ученые предупреждают, что выживших ждет острая лучевая болезнь и дефицит продовольствия, так как сажа от пожаров закроет солнце, что сделает невозможным ведение сельского хозяйства. По предварительным расчетам, от голода в послевоенный период могут погибнуть до пяти миллиардов человек.

Особую опасность представляет разрушение атмосферной защиты. В результате масштабных детонаций уровень озона может снизиться на 70%, что подвергнет планету воздействию смертельного ультрафиолетового излучения.

Это приведет к всплеску онкологических заболеваний и гибели экосистем. Кроме того, исследователи подчеркивают риск возникновения «огненных смерчей» в городах. Такие пожары поглотят весь кислород, из-за чего люди в подземных убежищах могут задохнуться или погибнуть от экстремально высоких температур.

Ситуация осложняется прекращением действия договора СНВ-III между Россией и США, что снимает ограничения на расширение ядерных арсеналов.

Исследователи Массачусетского технологического института указывают, что радиоактивные осадки в виде «черного дождя» покроют огромные территории, делая их необитаемыми. В условиях отсутствия электричества и чистой воды стремительно начнут распространяться такие инфекции, как холера и тиф.

Трагизма добавляет и тот факт, что насекомые, обладающие высокой устойчивостью к радиации, станут основными переносчиками болезней от погибших к живым.

