Ученые раскрыли катастрофические последствия глобального ядерного конфликта

Дарья Орлова
Дарья Орлова 46 0

Мир окажется на пороге гибели из-за болезней и голода в случае применения атомного оружия.

Daily Mail: последствия ядерной войны окажутся гораздо страшнее самих взрывов

Масштабная ядерная война приведет к последствиям, которые окажутся гораздо страшнее самих взрывов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Согласно результатам многолетних исследований, даже локальный конфликт способен уничтожить озоновый слой, спровоцировать массовые эпидемии и вызвать «ядерную зиму».

Ученые предупреждают, что выживших ждет острая лучевая болезнь и дефицит продовольствия, так как сажа от пожаров закроет солнце, что сделает невозможным ведение сельского хозяйства. По предварительным расчетам, от голода в послевоенный период могут погибнуть до пяти миллиардов человек.

Особую опасность представляет разрушение атмосферной защиты. В результате масштабных детонаций уровень озона может снизиться на 70%, что подвергнет планету воздействию смертельного ультрафиолетового излучения.

Это приведет к всплеску онкологических заболеваний и гибели экосистем. Кроме того, исследователи подчеркивают риск возникновения «огненных смерчей» в городах. Такие пожары поглотят весь кислород, из-за чего люди в подземных убежищах могут задохнуться или погибнуть от экстремально высоких температур.

Ситуация осложняется прекращением действия договора СНВ-III между Россией и США, что снимает ограничения на расширение ядерных арсеналов.

Исследователи Массачусетского технологического института указывают, что радиоактивные осадки в виде «черного дождя» покроют огромные территории, делая их необитаемыми. В условиях отсутствия электричества и чистой воды стремительно начнут распространяться такие инфекции, как холера и тиф.

Трагизма добавляет и тот факт, что насекомые, обладающие высокой устойчивостью к радиации, станут основными переносчиками болезней от погибших к живым.

Последние новости

1:13
Над Киевом сгущаются тучи: как конфликт на Ближнем Востоке влияет на Украину
0:52
Глава IBU заявил о нежелании возвращать россиян на международные соревнования
0:37
Словакия пообещала заблокировать новые санкции против России из-за «Дружбы»
0:18
Противники Трампа вышли на улицы Вашингтона
23:58
Воры-сладкоежки угнали в Европе фуру с шоколадом
23:43
Нетаньяху «пропал»: почему Зеленскому могли отказать в визите в Израиль

Сейчас читают

Объехал — штраф: как миновать помеху на дороге и сохранить права
Космический тупик: почему размножение в невесомости невозможно
Геймеры «под кайфом»: акушерка перечислила худшие типажи отцов в родовых палатах
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео