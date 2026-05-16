В Северодонецке эксгумируют тела убитых украинскими боевиками мирных жителей

Рита Цветкова
Следователи выяснят, при каких обстоятельствах жертвы киевского режима оказались в одной лесной могиле.

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

В районе Северодонецка Луганской народной республики (ЛНР) проводится эксгумация тел мирных жителей, погибших в результате атак украинских формирований. Все эти люди оказались в одной лесной могиле при пока неизвестных обстоятельствах. Об этом журналистам РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, извлечение тел — инициатива Следственного комитета (СК). Помогают сотрудникам ведомства — работают непосредственно на месте обнаружения захоронения — представители ряда волонтерских организаций. Правоохранителям и экспертам предстоит определить причину гибели гражданских и причину и объяснить выбор места для могилы.

«На территории лесной могилы планомерно ведутся работы по извлечению тел, которые были захоронены в период военных действий. (Выясняются) причины гибели этих людей — как они туда попали, почему они были захоронены в несанкционированных местах», — заявил Мирошник.

Это не первое братское захоронение, найденное в ходе вооруженного конфликта с Украиной. Ранее сообщалось об обнаружении похожего «кладбища» в Судже Курской области. Под землей находились тела 524 мирных жителей — они были убиты в период оккупации города ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 87 тысяч человек были признаны потерпевшими после вторжения украинских боевиков и иностранных наемников в Курскую область. Завершены расследования свыше 300 уголовных дел по военным преступлениям киевского режима в регионе.

