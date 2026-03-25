Пенсия мечты: какую зарплату нужно получать, чтобы жить без нужды

Дарья Орлова
Финансовые ориентиры на будущее могут оказаться неожиданными.

Сколько нужно зарабатывать чтобы получать большую пенсию

Для получения большой страховой пенсии нужен высокий официальный доход

Чтобы рассчитывать на максимально возможную страховую пенсию, россиянину необходимо иметь высокий официальный доход. Как пишет РБК, размер выплат по возрасту напрямую связан с количеством накопленных пенсионных баллов — индивидуальным пенсионным коэффициентом.

Для назначения страховой пенсии требуется минимум 30 баллов. Их начисление зависит от уровня заработка и продолжительности трудовой деятельности.

При этом за один год можно получить не более десяти баллов. По подсчетам аналитиков, такой показатель достижим при ежемесячном доходе примерно в 248–250 тысяч рублей.

Эта сумма позволяет сформировать ориентировочный верхний предел страховой пенсии без учета дополнительных надбавок и льгот.

Баллы начисляются не только за трудовой стаж. В систему включены и социально значимые периоды: служба в армии приносит 1,8 балла, уход за ребенком до полутора лет — до 8,1 балла, а забота о пожилых или людях с инвалидностью — еще 1,8 балла.

Если же итоговый размер пенсии оказывается ниже установленного прожиточного минимума пенсионера, государство компенсирует разницу. В 2026 году этот показатель составляет 16 288 рублей.

Последние новости

1:25
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
0:56
«Сам разорюсь как-нибудь»: Киркоров о страховании тела
0:36
Самолет с депутатами Госдумы прибыл в аэропорт Нью-Йорка
0:13
Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
23:50
В Крыму мужчина много лет насиловал малолетнюю падчерицу
23:45
Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий

Сейчас читают

У QatarEnergy форс-мажор: Бельгия, Италия, Китай и Южная Корея останутся без газа
Выглядит здоровой? Онколог прокомментировал внешний вид Лерчек
Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео